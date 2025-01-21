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整路放屁、逼看魔術...網揭搭機遇最惡行徑 前座一無理舉動他樂得升等

編譯潘勛／即時報導
搭機乘客百百種，碰到某些人，搭機經驗會變成夢魘。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Domenico Bandiera）
搭機乘客百百種，碰到某些人，搭機經驗會變成夢魘。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Domenico Bandiera）

搭機經驗可說是人生百態的縮影，鄰座乘客百百款。Reddit社媒有人談自己碰過的最糟糕鄰座乘客，從不斷放屁、一對中年情侶秀恩愛，到太過熱情一路大談自己人生，還有整段航程為鄰座女客表演撲克魔術的人，可以說無奇不有。

每日郵報(Daily Mail)報導，首先談自己搭機怪經驗的是用戶名「Affectionate_Base827」的網友，他表示自己碰到整個旅程不斷放屁的鄰座程客，所謂的不斷真是前屁接後屁，整個氣味都堆高起來。

「Apmcpm」表示，自己搭機由羅馬到芝加哥，前座一對40多歲情侶整個旅程不斷在親熱，男方好幾次濕吻在女伴額頭上。

有三個人是碰到太熱情的隔壁乘客，整個旅程因此毀了。「Nim_opet」表示，自己搭機由斯德哥爾摩飛紐約，一位英國人喝醉了，雖然心腸好，但7個鐘頭講話，滔滔不絕。

「Legal_Egg3224」也碰到類似情況。鄰座女士一次點了兩杯酒，整個機上5小時跟他講她的一生，哪怕兩人之間還隔了一個空位；他趁她去上廁所，開了閱讀燈讀東西，她一回來就伸手切掉燈光，以便對方專心聽她講話。

「Donita123」則說，自己被熱情的魔術師困住了，儘管她塞了耳機，iPad播放著，坐在她隔壁的長者仍打開話匣子，接著便掏出一副撲克牌，把自己會的花樣全變一次。

網友「Snoooort」表示，自己長得很高，但前座的人把座位放後仰，直到他的膝蓋，他很有禮貌地向對方講，弄疼他的膝蓋了，但對方卻凶起來；後來對方叫來空服員評理，於是自己便取得生平首度且唯一一次座艙升級。

芝加哥

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