10條美國公路之旅 收入一生願望清單

藍嶺大道。Image by back2you from Pixabay

生命的意義在於過程，而不在於目的地；有什麼比來一趟公路旅行，沿途飽覽美景，繞經獨特地點，更能體會這句至理名言？

雅虎Creators網站報導，明年正值66號公路慶祝100周年紀念，大批公路旅者可能重新湧現；但除了駛向這條「母親之路」外，還有哪些獨特的公路旅行可列入人生願望清單？從藍嶺大道的紅葉，到俄勒岡海岸的鯨魚，以及科羅拉多州 的溫泉，以下是10條值得推薦的美國公路之旅。

1. 哈納（Hana）之路

夏威夷茂伊島是昂貴的度假勝地，但旅客可享受島上許多免費的戶外活動，以抵銷住宿費用。若要體驗茂伊島的精華，北部海岸長達64英里的「哈納之路」是首選，可往返悠閒的衝浪小鎮派亞（Paia）與寧靜隱密的度假地哈納（Hana）。雖然距離不算長，但這條路有620個彎曲與許多狹窄小橋，還有許多誘人的駐足點，是不錯的一日遊。

2. 科羅拉多州溫泉環路

科羅拉多州西部有豐富的溫泉，800英里的環狀路線可將其中二十多個知名目的地串連起來，包括帕戈薩斯普林斯（Pagosa Springs）的世界最深地熱溫泉、杜蘭戈（Durango）溫泉度假村充滿日本風情的雪松浴池，以及模仿冰島藍湖溫泉的鐵山（Iron Mountain）溫泉泳池。

3. 大河之路

「大河之路」指沿著密西西比河，從源頭明尼蘇達州艾塔斯卡（Itasca）湖，一直延伸至紐奧良。帶上雙筒望遠鏡，因為這裡是北美40%水鳥與涉禽的遷徙路線，有許多賞鳥機會，還可順訪瓦巴沙（Wabasha）的國家老鷹中心。全長3千英里的路線經過10個州，並在伊利諾伊州奧爾頓（Alton）附近與66號公路相交。沿途有近100個歷史遺址、博物館與景點，述說密西西比河的故事。對於音樂愛好者，南部路段沿途的停靠點有如暢銷歌曲榜，包括阿肯色州的強尼·凱許（Johnny Cash）童年故居、孟菲斯著名的太陽錄音室（Sun Studio）和貓王的雅園，以及紐奧良爵士樂博物館。

4. 猶他州12號公路

猶他州擁有拱門（Arches）、布萊斯峽谷（Bryce Canyon）、峽谷地（Canyonlands）、圓頂礁（Capitol Reef）與錫安（Zion）等五大國家公園（Mighty Five）。如果沒有時間全部遊覽一遍，可沿著連接圓頂礁與布萊斯峽谷的124英里的12號公路而行；雖然只需數小時就能開完全程，但沿途有許多值得繞道的公園與休閒區。行程可選在每年的五個免費開放的「國家公園日」，或以80元購買年票，62歲以上者可以80元取得終生通行證。

5. 俄勒岡海岸

俄勒岡州長達363英里的海岸線被稱為「人民的海岸」（People’s Coast），因為居民與遊客都可享受所有海灘。每年十二月中旬至一月中旬、三月底至五月底，自駕者可在許多景色優美的眺望處與州立公園 停車觀賞鯨魚迴游。該州每年會在十二月底與三月底舉辦兩次「賞鯨周」，志工會在沿岸20多處最佳賞鯨地點，協助遊客賞鯨並分享相關知識。

6. 藍嶺大道（Blue Ridge Parkway）

藍嶺大道被稱為「美國最受喜愛的自駕路線」，在秋葉變色之際，駕駛這條開闊的道路尤有意趣。沿著北卡羅來納州與維吉尼亞州的藍嶺山脈蜿蜒469英里的這條公路，連接著仙納度（Shenandoah）與大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園，沿途有許多野餐與健行地點。想要節省住宿費用，沿路有幾個露營地，包括靠近70英尺高Crabtree瀑布的露營區。

7. Peak-to-Peak觀景古道

新英格蘭的秋葉名聞遐邇，但在秋天開上55英里的路後，就會明白為何這個「洛磯山州」被稱為「多彩的科羅拉多」。作為該州歷史最悠久的觀景公路，Peak-to-Peak繞過前山脈的較低山脊，是不錯的一日遊。旅客可在黑鷹（Black Hawk）與中央城（Central City）這兩個賭場小鎮試試手氣，一睹內瓦達維爾（Nevadaville）鬼城遺跡，還可在金門峽谷（Golden Gate Canyon）州立公園健行。

8. 66號公路

被稱為「母親之路」的66號公路，起點在芝加哥，終點在加州的聖塔莫妮卡碼頭附近。這條長達2400英里的公路具重大歷史意義，在大蕭條時代有數以千計移民，經此從中西部前往加州謀生。66號公路上有數個地標性、奇特的、值得拍照的驛站，讓它成為一條充滿歡樂的公路之旅。2026年是66號公路100周年紀念，現在正是開始規畫這條傳奇公路之旅的好時機。

9. 佛羅里達跨海公路

美國1號公路最南端的路段常被稱為「通往大海的公路」，因有42座橋樑連接佛羅里達州本土與礁島群。在這113英里的公路上，可輪流坐在副駕座位，欣賞大西洋、佛羅里達灣與墨西哥灣美景。旅途中有許多很棒的免費停靠站，包括邁阿密裝飾藝術建築自助遊，以及在翁達灣（Bahia Honda）州立公園游泳、賞鳥。

10. 德州 Hill Country