華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買

機場航廈內多設有餐廳或伴手禮名店，方便外國旅客消費。(聯合報系資料照)

桃園國際機場 第二航廈以多元的餐飲和購物選擇，讓不少旅客驚艷，甚至成為機場轉機的新亮點。有網友分享首次在桃園機場轉機的體驗時表示，驚喜地發現了許多必吃必逛的好去處。

一名網友在小紅書 貼文分享桃機第二航廈的「必吃必逛」，美食方面，位於四樓的「雙月餐廳」以瘦肉湯搭配黑松露拌麵聞名，香氣濃郁的湯頭與麵條讓人食慾大開，被她形容為「香到暈倒」的必點組合。

而另一個讓人排隊等待的早晨美味則是C3區的「馬祖新村車輪餅」。每天清晨6點開門便有長長人龍，香甜的花生和奶油餡料是大受好評的招牌口味，讓許多人甘願排隊，只為嚐上一口酥脆的餅皮與濃郁的餡料。

此外，位於四樓的「東方宇逸休息室」則憑藉一碗免費提供的紅燒牛肉麵贏得好評。牛肉塊大而軟嫩，湯頭濃郁又香醇，讓不少旅客驚呼，「竟然是免費的，也太好吃了吧！」甚至有旅客直言，一碗還不夠解饞。

除了美食，購物也是一大亮點。「武子靖黑金鳳梨酥」是C區必逛的伴手禮名店，其精緻包裝和香甜口感成為許多旅客送禮首選，甚至剛買回家就被家人搶光。

而C2區的「三麗鷗」專賣店，以粉嫩可愛的風格吸引了不少粉絲進店採購。尤其是剛買完車輪餅後順路逛一圈，彷彿進入童話世界，讓人忍不住帶上一兩個小掛飾作為紀念。

該網友笑言，「桃園機場的美食和購物選擇讓人感到幸福滿滿，下次即便不是轉機，也想專程來打卡！」隨著機場的服務設施日趨豐富，桃園國際機場不再只是旅途中的中繼站，而是讓人期待的美好停留地。

其他人留言「天吶我跟你去的彷彿是兩個桃園機場」、「下次我也試試台北機場轉機」、「想去，想當年去的時候還沒那麼多網紅店」、「黑金鳳梨酥真的超級好吃，後悔沒多買幾盒」、「車輪餅推薦珍珠口味」。