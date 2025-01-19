搭郵輪也有禁止攜帶物品 最嚴重恐終身被列黑名單

郵輪愛好者說，有些東西不能帶上船，最嚴重恐終身被禁止搭乘。郵輪示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

搭飛機有禁止攜帶的物品，搭郵輪 也是一樣，有些物品不能帶到郵輪上，部分是基於安全考量，另一些則是要維護旅途品質，不同的種類的郵輪也有不同禁止的物品，搭乘之前應先仔細了解哪些東西不能帶上船，否則最嚴重可能終身都不能登上那艘郵輪。

紐約郵報（New York Post）報導，旅遊和郵輪的狂熱者本布里奇（Gary Bembridge）揭露熱門的郵輪禁止哪些常見的物品。

本布里奇說，突波保護器、電源延長線或任何可以同時插很多插頭的裝置都不能帶上船，因為電線有引發走火的疑慮。

本布里奇說，部分郵輪禁止旅客攜帶藍芽喇叭上船，例如嘉年華郵輪，郵輪有明訂規定，若遊客在登船或在港口要上船時試圖帶藍芽喇叭上船，喇叭會被沒收，若在船上的商店購買藍芽喇叭，物品會被保管至旅程結束後才歸還。

本布里奇說，禁止藍芽喇叭的原因是因為若乘客在船上的泳池畔、甲板上、自己的房間或房間陽台大聲播放音樂，會影響其他乘客，而這規定讓他很崩潰，因為他睡覺時需要聽白噪音。

行動熱點分享器、路由器和衛星接受器也在禁止物品名單中，YouTuber理查（Richard Shillington）就在嘉年華郵輪上領教了這一點，他曾在搭乘時偷渡星鏈（Starlink）迷你接收器上船，結果被沒收。

本布里奇說，大麻 二酚（CBD）油雖有廣泛的醫療用途，但也不能帶上船，他曾看過一位嘉年華郵輪的女性乘客行李中被搜出大麻二酚軟糖，當場被拒絕上船，也不能退款，甚至被終身禁止搭乘。

還有一項物品也不能上船，就是鳳梨海報，因為若飯店或郵輪房間的門上張貼了上下顛倒的鳳梨的海報，代表這間房間的主人想玩交換配偶或伴侶。本布里奇說，他一直不懂在各種年齡層都會搭乘的郵輪上玩這種碰運氣的花樣的人在想什麼，倒不如參加只有成年夫妻或伴侶才能搭的郵輪，如Bliss郵輪，要找玩伴會更有機會。