我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂「旅行禁令」重啟 中國留學生趕在川普上任前返美

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

搭郵輪也有禁止攜帶物品 最嚴重恐終身被列黑名單

世界新聞網／輯
郵輪愛好者說，有些東西不能帶上船，最嚴重恐終身被禁止搭乘。郵輪示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
郵輪愛好者說，有些東西不能帶上船，最嚴重恐終身被禁止搭乘。郵輪示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

搭飛機有禁止攜帶的物品，搭郵輪也是一樣，有些物品不能帶到郵輪上，部分是基於安全考量，另一些則是要維護旅途品質，不同的種類的郵輪也有不同禁止的物品，搭乘之前應先仔細了解哪些東西不能帶上船，否則最嚴重可能終身都不能登上那艘郵輪。

紐約郵報（New York Post）報導，旅遊和郵輪的狂熱者本布里奇（Gary Bembridge）揭露熱門的郵輪禁止哪些常見的物品。

本布里奇說，突波保護器、電源延長線或任何可以同時插很多插頭的裝置都不能帶上船，因為電線有引發走火的疑慮。

本布里奇說，部分郵輪禁止旅客攜帶藍芽喇叭上船，例如嘉年華郵輪，郵輪有明訂規定，若遊客在登船或在港口要上船時試圖帶藍芽喇叭上船，喇叭會被沒收，若在船上的商店購買藍芽喇叭，物品會被保管至旅程結束後才歸還。

本布里奇說，禁止藍芽喇叭的原因是因為若乘客在船上的泳池畔、甲板上、自己的房間或房間陽台大聲播放音樂，會影響其他乘客，而這規定讓他很崩潰，因為他睡覺時需要聽白噪音。

行動熱點分享器、路由器和衛星接受器也在禁止物品名單中，YouTuber理查（Richard Shillington）就在嘉年華郵輪上領教了這一點，他曾在搭乘時偷渡星鏈（Starlink）迷你接收器上船，結果被沒收。

本布里奇說，大麻二酚（CBD）油雖有廣泛的醫療用途，但也不能帶上船，他曾看過一位嘉年華郵輪的女性乘客行李中被搜出大麻二酚軟糖，當場被拒絕上船，也不能退款，甚至被終身禁止搭乘。

還有一項物品也不能上船，就是鳳梨海報，因為若飯店或郵輪房間的門上張貼了上下顛倒的鳳梨的海報，代表這間房間的主人想玩交換配偶或伴侶。本布里奇說，他一直不懂在各種年齡層都會搭乘的郵輪上玩這種碰運氣的花樣的人在想什麼，倒不如參加只有成年夫妻或伴侶才能搭的郵輪，如Bliss郵輪，要找玩伴會更有機會。

郵輪 大麻

上一則

華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢

延伸閱讀

男搭自駕計程車「無限繞圈圈」險錯過班機 航空公司潛規則不可不知

男搭自駕計程車「無限繞圈圈」險錯過班機 航空公司潛規則不可不知
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

雨雪天行走防摔有訣竅 「企鵝步」冰上不怕滑倒

雨雪天行走防摔有訣竅 「企鵝步」冰上不怕滑倒
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

熱門新聞

示意圖。Image by Edar from Pixabay

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

2025-01-15 09:18
蒜頭、洋蔥。Image by Monika from Pixabay

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

2025-01-14 10:28
美國人認為公共場合大聲說話很不禮貌。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

2025-01-13 19:21
郵輪的陽台艙房。Image by Kai Sender from Pixabay

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

2025-01-13 09:08
示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

2025-01-13 13:43
旅遊愛好者丹恩表示，他喜歡用「Google flight」來搜尋優惠的機票，但他說，如果有些看來好得不像真的，就必須小心。美聯社

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

2025-01-17 09:08

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險
山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄