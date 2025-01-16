3條新闢路線 改寫2025年墨西哥公路之旅

瓜達拉哈拉Guadalajara。Image by Gerardo Alvarez from Pixabay

墨西哥 開闢新的公路和路線，將重新定義遊客探索這一多采多姿國度的方式，無論是想追尋歷史悠久的小城鎮，來場叢林探險或是到美麗的海灘度假，這些新的發展建設將改變人們在墨西哥的旅程。

瓜達拉哈拉Guadalajara－巴亞爾塔港Puerto Vallarta：重新構想的海岸走廊

過去從瓜達拉哈拉開車到巴亞爾塔港需要很多的耐心與毅力，必須花五個小時沿著蜿蜒的道路穿過馬德雷山脈(Sierra Madre)山區，今年開放的新公路將為旅人省下一半時間，只需要兩個半小時就能到達太平洋海岸，沿途經過許多知名景點，如以龍舌蘭酒(Tequila)聞名的特基拉鎮(Tequila)，以及Riviera Nayarit海岸線，沿線分布薩與利他(Sayulita)、San Pancho、Lo de Marcos等海岸小鎮。

瓦哈卡Oaxaca－埃斯孔迪多港Puerto Escondido：從高山到大海

過去從瓦哈卡到埃斯孔迪多港需要10個小時的長途跋涉，現在有了新的公路，這段艱辛的旅程變成輕鬆許多的三小時車程，一路穿越鬱鬱蔥蔥的山谷和陡峭的山峰，最後抵達美麗的Costa Oaxaqueña海岸線。

瓦哈卡市本身就是很棒的旅遊勝地，有鵝卵石街道、色彩繽紛的殖民時期風格建築，以及世界知名的莫利醬(mole)。

埃斯孔迪多港以海浪、廣闊的海灘，以及自在悠閒的波希米亞氛圍而聞名，讓瓦哈卡州更迷人。

途中可以停留在雲霧繚繞的山村小鎮San José del Pacífico，感受完全不同的墨西哥風情，這裡有松木林、溫暖舒適的小木屋，空氣中瀰漫怡人的柯巴脂(copal)香氣。

圖倫國際機場Tulum Airport：猶加敦Yucatan的新門面

備受期待的圖倫機場於2023年年底啟用，大大改變了旅人前往金塔納羅奧州(Quintana Roo)南部的方式，過去從坎昆(Cancun)前往當地需要花費數小時，現在則是簡單易達的旅程，打開先前只有熟悉該區域的人才會前往的目的地。

現在，遊客可以在兩小時內前往充滿石灰阱(cenote)的Laguna de Bacalar，以及陽光充足的Mahahual海灘。

到Punta Allen可以一探圖倫(Tulum) 20年前的風貌，除了陽光、沙灘、海岸，還能深入叢林，到Kohunlich、Dzibanché等馬雅古城探險。