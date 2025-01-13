搭遊輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

郵輪的陽台艙房。Image by Kai Sender from Pixabay

網路媒體「內幕」（Insider）撰稿人艾德勒（Amanda Adler）參加過50多次遊輪旅行，在住過各式艙房後，她說，再也不想嘗試陽台房了，原因有很多，但大部分與安全無關。

陽台不如想像中美好

艾德勒表示，當兒子還小的時候，她夢想著哄他午睡，然後溜到艙房外的陽台看本好書，享受新鮮空氣。然而，這個計畫卻有問題。

首先，許多遊輪的設計，床就在陽台門旁邊，想在不吵醒兒子、溜進溜出房間幾乎不可能；此外，當她關上門在陽台時，便無法聽見兒子的動靜。

艾德勒說，隨著兒子長大，她依然覺得遊輪的陽台不實用，但原因不同。陽台通常僅容兩個人的空間與座位，這意味一家三口無法一起舒適地待在陽台。

當她和先生有自己的房間時，船隻移動時的大風，常讓他們無法在戶外空間消磨時間；每次打開陽台門，房間立刻形成一個風洞，讓紙片在空中飛舞。有時，隔壁旅客在鄰近的陽台抽菸或高聲談話，也破壞了原本期待的寧靜。

其次是，許多旅客寧可探索遊輪設施，也不願意待在房間的陽台。

在艾德勒數十年的遊輪之旅中，她注意到許多人也未充分利用他們的陽台，寧願離開房間享受船上的設施或在泳池畔休憩，陽台大多是空著。

艾德勒說，她在最近搭乘皇家 加勒比的「海洋交響號」時，留意了船上有附陽台的房間。她看見有人在離開房間前，會短暫地走到陽台，但在七晚的航程中，大部分時間這些陽台都很空曠；即使有完美的景觀，但幾乎沒看到人。

不過，她說，倒是看見有旅客利用陽台晾曬濕毛巾和泳衣，雖然看起來很實際，但似乎不值得利用這樣昂貴的空間。

陽台房是船上最貴房間之一

儘管不同遊輪的陽台房定價不同，但幾乎都是費用較高的艙房；某些陽台房的費用，可能比基本住宿高出數百元。艾德勒說，她寧願把錢花在其他體驗行程上。

艾德勒表示，她了解陽台房的魅力，也喜歡它所提供的景觀；不過，她會以較少的錢預訂舷窗房，以獲得相同景觀。她發現自己從舷窗往外看的次數，比她踏上陽台的次數還多。