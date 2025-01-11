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男搭自駕計程車「無限繞圈圈」險錯過班機 航空公司潛規則不可不知

世界新聞網／輯
男子搭Waymo去機場時，車輛無故在機場停車場不停打轉，用APP和人工客服都無法解決問題。示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)
男子搭Waymo去機場時，車輛無故在機場停車場不停打轉，用APP和人工客服都無法解決問題。示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)

洛杉磯一名男子日前搭無人駕駛計程車Waymo前往機場搭機時因車輛不受控制不停打轉，讓他差點錯過回家的班機，引發大眾對自駕車可靠性的疑慮。旅遊專家說，大多數的美國航空公司都有相關規則，起飛後合理時間才到機場有機會免費重新預定，很多旅遊保險在能提出證明的情況下也有承保類似情況，不過最重要的還是旅客要預留足夠時間抵達機場，登機起飛。

Fodor's報導，男子約翰斯（Mike Johns）日前從亞利桑納州斯考茲戴爾（Scottsdale）返回洛杉磯時，他搭乘的Waymo在機場停車場不斷轉圈，他被困在車內，看著車輛不停繞圈，去電人工客服，對方也束手無策，讓他險些錯過回家航班。

約翰斯把這段經歷的影片放到社群平台，引發網友熱烈討論，也引發大眾對於有人和無人駕駛車輛的可靠性討論，以及若是遇到類似狀況錯過班機，損失該算誰的？

報導指出，這類在APP上叫車服務的優點是車輛移動的軌跡都會被記錄下來，若是自駕車，路程中每一項輸入的指令都有紀錄，方便車子的業者或乘客日後有查找需要，至於傳統計程車，司機是否遵守建議路線行駛，APP也會全程記錄。

報導建議，搭乘用APP叫的車前往機場的旅客出發前一定要確保手機充飽電，也可以先找一次短程旅行確認當有問題發生時，自己是否能即時聯繫上客服人員。

旅客也應該保留非常充足的時間，把假設可能因意外延誤車程的時間也算入，若往機場的路上只耽擱五分鐘就會錯過班機，那這時間就抓太緊了，交通公司鮮少因錯過班機提供補償，除非該延誤規模大或情況嚴重才有可能。

報導指出，大部分的美國航空公司都有成文或不成文的「爆胎規則」（flat tire rule），也就是旅客若在飛機起飛後合理時間內抵達機場，可以不多收額外費用重新訂票或候補，而合理的時間通常是兩個小時。

此外，很多旅遊保險也規定在超過旅客可控制的範圍，若提供證明如警方的報告或交通公司的聲明，在類似的情況下會提供理賠。

不過無論是有人還是無人駕駛的車輛，最終最關鍵的還是旅客自己應該要預留足夠時間，把途中發生延誤的可能算進來，確保自己能在時間內抵達機場辦理登機手續。

自駕車 洛杉磯 Waymo 飛行旅遊

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