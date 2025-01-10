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春季旅遊計畫中？荷包不夠豐厚的避開這7處

編譯尤寶琪／即時報導
紐約市。Image by Felix Dilly from Pixabay
紐約市。Image by Felix Dilly from Pixabay

隨著白天變得越來越長，氣溫變得越來越暖，我們周遭的世界開始變得生氣勃勃；對許多人來說，春天的到來，意味著探索，但並非每個目的地都是理想的出遊選項。

隨著天氣變暖，不少人也都開始蠢蠢欲動，讓熱門旅遊景點變得擁擠和昂貴；這對於想要在預算內展開旅行並享受美景美食的退休人員來說，知道該放手哪些目的地，與找到最佳地點一樣重要。

1.紐約市

紐約向來是許多人的旅遊目標，但在春季造訪這座大城市，但曼哈頓和其他黃金地段的酒店，通常會在春季等遊客量增加時，價格翻倍；出遊和用餐也可能很昂貴，對有預算考量的退休人員來說，並不太適合。

2.夏威夷

想目睹天堂的魅力，是要付出代價的；夏威夷的海灘和熱帶風光，讓該島嶼成為春季熱門旅遊目的地之一，但並不適合預算有限的人。

3.瑞士

風景如畫的瑞士，總是能吸引不少遊客的拜訪；但說實話，預算要足夠，才能在瑞士玩得開心，如果你是退休人士，且春天旅行預算有限，那就別考慮了。

4.荷蘭

荷蘭的春天到處都是色彩繽紛的鬱金香。但是，請千萬別被荷蘭這美景給誘惑，因為有不少人也都跟你一樣受吸引，導致當地遊客爆棚，價格也因此跟著飆升；其他像是運河巡遊和藝廊的票價，也相對比較高，若預算不夠，很難玩得盡興。

5.希臘聖托里尼(Santorini)

三月到五月是探索聖托里尼的最佳時間，沒有夏天的擁擠和冬天的寒冷，加上宜人的風光與氣候，可謂完美春季度假勝地。

但儘管航班、住宿、餐飲和短途旅行的費用都會比夏季低，這裡相對仍是個消費價格較高的地區，對有預算的退休人員，不太友善。

6.杜拜

可以想像，有著超現代的建築、購物中心和沙漠的杜拜消，費肯定不會太低；從餐飲到沙漠之旅、水上樂園和直升機之旅等活動，都相當昂貴。

所以，即使杜拜溫暖但不炎熱的春天，很可能吸引著你，但對於注重預算的退休人員來說，這裡並不是一個理想的地方。

7.法屬玻里尼西亞(French Polynesia)

法屬玻里尼西亞群島，以其碧綠的潟湖和寧靜的氛圍，吸引了大批遊客，但是，這個美麗天堂卻是世界上最昂貴的旅遊景點之一。

尤其是在會吸引大批避寒遊客的春季，航班和住宿費用都會飛長，更不用說餐飲和島嶼旅遊的費用了。

預算 退休 夏威夷

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