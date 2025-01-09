萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

美國的小費文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

美國的小費 文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。

每日郵報報導，旅館集團萬豪（Marriott）與凱悅（Hyatt）已在部分地點開始在前檯要求旅客在辦理入住手續時支付小費，許多人對此大為反感。

傳統上，住宿旅客可能會為行李搬運等服務給小費，或是留下現金給客房清潔人員。但現在，萬豪旗下位於德州 布賴恩（Bryan）的LaSalle Hotel與波士頓的凱悅Centric Faneuil Hall，都開始要求客人在辦理入住手續時便付小費。

一位在萬豪LaSalle被要求使用QR碼支付小費的客人向媒體View From The Wing表示，他們未理會這項要求，並很慶幸不常投宿萬豪。

連鎖飯店稱，提示客人給小費，是在無需增加成本下，提高員工薪資的有效方法。

旅遊專家列夫（Gary Leff）表示，在前檯付小費只在拉斯維加斯常見到，這是要求房間升等的慣例。他說，將現金與信用卡 一起塞給前檯，並詢問是否有房間可升級；如果可以，工作人員便會將錢收下。

但列夫指出，其他旅館索取小費的新趨勢「讓人不安」且「狡詐」。他問：「客人要把錢交給前檯，到底是為了什麼？」

美國人對小費文化的泛濫日益感到沮喪，一位讀者在View From The Wing的報導下留言說，美國的小費文化已經失控。

小費曾經只限於餐廳與偶爾的其他服務，現在已擴及各種匪夷所思的地方，包括自助結帳機。據皮尤（Pew）研究中心的調查，近四分之三美國人表示，與五年前相比，現在有更多的地方需要支付小費。

消費者在結帳時，觸控螢幕會要求支付約20-25%的小費，有些甚至建議更多。某個極端的例子是，一位顧客在阿拉斯加的餐廳看到給100%小費的選項時，頓時怒火中燒。

另一份報告也指出，近四分之三的美國人在結帳看到觸控螢幕時，會留下較高的小費。約73%的人表示，相較於現金，他們以數位方式支付小費時，給的至少多出11%。