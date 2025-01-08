郵輪季節促銷起跑 這5家有便宜可撿

郵輪船上的游泳池。Image by Michelle Raponi from Pixabay

如果你正在為下一趟郵輪 之旅找優惠，那別再想了，趕緊動手。因為郵輪行業推出促銷活動的折扣季，也稱之為「海浪季」(Wave Season)，已經正式開跑。

美國汽車協會(AAA)郵輪關係經理坎貝爾(Scott Campbell)之前告訴今日美國報(USA Today)：「海浪季基本上就像是郵輪界的黑色星期五 購物一樣。」

海浪季通常是在一月到三月，但具體優惠時間，每家郵輪公司接不同。旅客可以找到各種優惠行程，從僅限成人的航行、高檔探險到經濟實惠的加勒比海度假勝地等；以下是2025年海浪季優惠，供你參考：

荷美航運(Holland America Line)

荷美航運「展開你的旅程」(Start Your Journey)活動，提供2025年春季至2026年春季部分航線優惠，包括票價折扣和50%的押金折扣、指定類別客艙的免費升等、以兒童第三和第四人免費等。這些優惠將會持續到2月28日。

壐寶郵輪(Seabourn)

作為其「年度航行」(Sail of Year)優惠的一部分，該豪華郵 輪公司將為2025年和2026年的精選郵輪和探險活動，提供高達15%的折扣、15%的押金折扣、每間套房高達1000元的船上信用點等優惠。有意乘客必須在2月18日前預訂。

Margaritaville at Sea

該郵輪公司提供60%的票價折扣、高達300元的船上信用點，以及第三或第四人免費的優惠。此優惠僅到1月31日，要搶要快。此外，遊客還可以在特定日期，獲得客房免費升等的優惠。

維珍郵輪(Virgin Voyages)

這家僅限成人的郵輪公司，提供第二人票價80%折扣的優惠，並針對特定艙等類別，提供高達300元的免費飲料。根據公司官網，此優惠只持續到1月30日。

名人郵輪(Celebrity Cruises)

該郵輪公司的「半年度促銷」活動的一部分，乘客可在指定航班獲得第二人票價50%到75%折扣的優惠；半價優惠適用於所有可退款票價，而75%優惠則只適用於不可退款票價。根據遊客所選擇的航程長度和客艙類別，每間客艙還可省高達600元。公司會在4月7日之前，持續提供忘記優惠，但具體情況可能會有所不同。