我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

屹立千年 遊歐必訪的8座經典哥德式大教堂

編譯周靜芝 / 即時報導
法國夏爾特大教堂。Image by Guy Dugas from Pixabay
法國夏爾特大教堂。Image by Guy Dugas from Pixabay

歐洲旅遊，教堂是必訪行程，直入雲霄的高聳尖塔，將陽光化為萬花筒般色彩的彩繪玻璃，這些哥德式大教堂的經典特色，代表中世紀建築最偉大的成就，也是建築大師、木匠、石匠與玻璃工匠技藝的極致成就。這些有如紀念碑的建築，通常需歷時數世紀才能完成，是整個城市動員所有資源、齊心打造的地標。

設計網站Elle Decor報導，從法國高聳的傑作到義大利的藝術創新，以下是八座歷經近千年歷史仍讓世人驚嘆不已的神聖空間。

1. 法國夏爾特大教堂

夏爾特大教堂（Chartres Cathedral）是法國哥德式建築皇冠上的明珠，在1194年一場大火後焚毀，僅花26年便完成重建。正面的設計，以標誌性的皇家拱廊及不對稱的塔樓為主，影響了整個歐洲的哥德式大教堂。教堂內有近2萬8000平方英尺的中世紀彩繪玻璃，奇蹟般地歷經數個世紀而未褪色，其中包括三面華麗的玫瑰窗，描繪最後的審判、聖母的榮耀與基督的榮耀。

2. 法國亞眠大教堂

如果說夏爾特是哥德式建築的典範，亞眠（Amiens）則是將哥德式建築推向了新的高度。身為法國最大的教堂，這座13世紀的奇蹟是哥德式建築巔峰之作。建造時間集中在一個世紀內，從對稱的平面圖到三層的內部立面，均完美呈現一致的風格；大膽的結構突破了中世紀工程的極限，追求最空靈的特質：光。

3. 西班牙布爾戈斯大教堂

西班牙布爾戈斯大教堂。圖：pixabay
西班牙布爾戈斯大教堂。圖：pixabay

布爾戈斯大教堂（Burgos Cathedral）始建於1221年，1567年完工，和諧的拉丁十字平面圖以及壯觀的藝術、墳墓與彩繪玻璃，證明「願意等待者，好事終會降臨」。大教堂在整個19世紀都堪稱典範，法國建築師加尼葉（Charles Garnier）在打造巴黎歌劇院的樓梯時，靈感便來自這裡的Diego de Siloe樓梯。

4. 德國科隆大教堂

科隆大教堂（Cologne Cathedral）是德國最古老的大教堂之一，雖然耗時632年才完成，但這座高達157公尺的五層樓大教堂，卻是「哥德盛世」的終極呈現。中世紀建築師堅守的13世紀原始規畫，即使是19世紀增建的建築也能與之完美融合。

5. 倫敦西敏寺

倫敦西敏寺。Image by PublicDomainPictures from...
倫敦西敏寺。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

西敏寺（Westminster Abbey）不只是外觀宏偉，更是「刻在石頭上的英國歷史」。自1066年以來，每位英國君主都曾在此加冕，雖然嚴格說來它並非一座大教堂，而是王權的象徵；但這座13至16世紀的建築傑作，卻有如英國歷史名人堂，裡面埋葬著君主、詩人與名人。

6. 英國坎特伯雷大教堂

坎特伯雷（Canterbury）的歷史充滿戲劇性，包括1170年大主教托馬斯·貝克特（Thomas Becket）在此遇刺的謀殺案，這也使得坎特伯雷成為中世紀歐洲最熱門的朝聖地。東側部分的早期哥德式建築，展現了英國最好的中世紀彩繪玻璃。

7. 義大利奧爾維耶托大教堂

美麗的奧爾維耶托（Orvieto）說明了有時美好的事物總是隱而未見。奧爾維耶托於1290年為紀念被稱為「博爾塞納奇蹟」（Miracle of Bolsena）的事件而建造，雖然名氣不大，卻更添魅力。大教堂獨特的外牆和諧地融合了羅馬式與哥德式元素，表現出義大利人對哥德式建築的獨特詮釋，從畫家奧爾卡尼亞（Andrea Orcagna）重新設計的22面玫瑰窗，便是最好的例子。

8. 義大利米蘭大教堂

米蘭大教堂（Milan Cathedral）歷經五個世紀，於1965年才完成最後的修飾；它比世界上任何建築物都擁有更多的雕像，精確的數字是：3159座。尖塔林立，銅像栩栩如生，堪稱哥德式建築的典範。大教堂可容納4萬名遊客，讓它不僅是教堂，更像是一座大理石鋪成的城市。

義大利 德國 皇家

上一則

薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜

延伸閱讀

愈來愈多人不喝酒 法國出現「無酒精」侍酒師、酒窖

愈來愈多人不喝酒 法國出現「無酒精」侍酒師、酒窖
法國富豪身價大縮水 今年合計減700億美元 但1品牌成長

法國富豪身價大縮水 今年合計減700億美元 但1品牌成長
關押近20年 法國請求印尼遣返法籍死囚

關押近20年 法國請求印尼遣返法籍死囚
教宗開啟聖彼得大教堂聖門迎「禧年」 料3200萬信徒朝聖

教宗開啟聖彼得大教堂聖門迎「禧年」 料3200萬信徒朝聖

熱門新聞

結果的野山楂（Crabapple）。Image by Анна Иларионова from Pixabay

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

2025-01-01 10:37
藍莓。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

2024-12-31 09:18
網友推薦兩大搭機神物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joan Costa）

搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

2024-12-27 19:21
愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)。Image by falco from Pixabay

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

2025-01-02 11:32
羽絨服的洗滌有講究。（中新社）

羽絨外套怎麼洗？名牌官網教「正確步驟」：錯了整件毀掉

2024-12-26 15:35
公寓。示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

2024-12-23 11:21

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證
紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返