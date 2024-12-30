評比4大型郵輪公司 旅遊達人：挑選最適合自己的

郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

雖然多數主要郵輪業者都有許多共同點，但也還是有些差異存在，而這些差異很可能會對乘客的假期產生影響。Major Adventures旅行社業主梅傑霍蘭德(RacQuelle Major-Holland)表示，選擇對的郵輪路線和船隻，與選擇目的地一樣重要。

以下是4家最受歡迎主流郵輪公司間的一些主要差異。

嘉年華郵 輪(Carnival Cruise Line)

嘉年華被稱為「歡樂船」且名副其實。梅傑霍蘭德表示：「行程將會是一連串不間斷的活動。」其中包括像是80年代搖滾螢光派對、家庭問答遊戲、卡拉OK、扔沙包和賓果等甲板慶典活動。

家庭可以在郵輪上找到很多事情做，而想要放鬆的成年人則可在Serenity Adult-Only Retreat等空間，放鬆身心；此外，嘉年華郵輪的票價也相對較合理，對精打細算的遊客很有吸引力。

皇家 加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean International)

「它們在某種程度上，引領了我將之歸類為『超級郵輪』的潮流，」旅遊網紅夫妻卡倫與艾莉莎．格里芬(Griff & Alyssa Griffin)表示。

皇家加勒比海把郵輪上的滑梯和遊樂設施，提升到了一個全新的水平，從「海洋標誌號」(Icon of the Seas)上被譽為海上最大的水上樂園，到可以讓客人在海面 150 英尺以上行走的「皇冠邊緣」(Crown’s Edge)，而「海洋烏托邦號」(Utopia)則是擁有身臨其境的火車車廂用餐體驗。

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)

梅傑霍蘭德指出，挪威郵輪行程比較悠閑；該郵輪公司在20多年前，推出了所謂「Freestyle Cruising」，在用餐時間、服裝和其他巡航要素上引入了更靈活的形式。

卡倫．格里芬表示，挪威郵輪公司還投入服務單身旅行者，提供多種單人客艙，供人選擇。

地中海郵輪(MSC Cruises)

地中海郵輪近年來，快速在美國發展業務；梅傑霍蘭德指出，這間總部位於瑞士日內瓦的郵輪公司表示，它們吸引更多國際遊客。

格里芬夫妻表示，地中海郵輪的價格也很實惠；他們在2024年稍早時，以不到1500元的價格，為他們一家三口在為期一週「海際線號」上訂到陽台小屋。