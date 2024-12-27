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穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Photos_Worldwide from Pixabay
示意圖。Image by Photos_Worldwide from Pixabay

一趟穿越四大洲、12個國家的豪華火車旅程回歸了，並開始接受預訂2025年的行程；在此之前，已有超過500人在等候名單上。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，這是一趟讓所有火車之旅相形失色的旅程。59天行程中，旅客將搭乘全球最具代表性的七列火車橫跨四大洲，同時有機會體驗12個國家與20多座熱門城市的生活；其中包括多個被聯合國教科文組織列為世界遺產的景點、辛巴威獵遊，以及專人導覽羅馬競技場、印度泰姬瑪哈陵。

這趟名為「豪華火車環遊世界」的旅程，由專門經營火車旅行的Railbookers負責籌辦；預計將於2025年9月3日於溫哥華出發，59天後在新加坡畫下句點。

參加這個一生必去旅程的人將乘坐世界上最豪華的火車，除了車上的夜宿、用餐，在巴黎、愛丁堡、開普敦、新加坡和羅馬等城市，還有豐富的在地行程、體驗世界上最優質的旅館。

旅程從加拿大出發，搭乘「落磯山脈登山者號」從溫哥華前往亞伯達省的亞斯珀（Jasper），遊覽班芙（Banff）國家公園以及鄰近的路易斯湖與班芙鎮後，將從卡加立（Calgary）搭機飛往蘇格蘭，在蘇格蘭乘坐貝夢德「皇家蘇格蘭人」豪華列車穿越高地。

從愛丁堡飛往羅馬後，旅客將乘火車探索歐洲大部分地區。由「La Dolce Vita東方快車」開始，從羅馬前往威尼斯、菲諾港，然後返回。接著搭乘「威尼斯-辛普倫東方快車」前往巴黎，再啟程往伊斯坦堡；從該處繼續前往匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞，再返回伊斯坦堡。

回到土耳其後，沿途風光將大幅改變。旅客搭機抵達印度，乘坐「大君列車」（Maharajas' Express）從德里出發，前往拉賈斯坦邦的齋浦爾（Jaipur）、以孟加拉虎聞名的倫塔波爾（Ranthambore）國家公園、北方邦亞格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵，以及聖城瓦拉納西（Varanasi）及其他停靠站，之後返回德里。

印度之旅結束後，旅客將搭機前往約翰尼斯堡（Johannesburg），在南非逗留數日，然後乘車前往匹蘭斯堡（Pilanesberg）國家公園觀賞非洲五大動物；旅客將登上「非洲之傲」（Rovos）列車，從南非的普勒托利亞前往辛巴威。在這裡，旅客可再度參加野生動物獵遊，並飽覽世界上最大瀑布之一的維多利亞瀑布。乘飛機經開普敦返回南非後，旅客將探索岬岸風光，並乘坐葡萄酒電車穿梭鄰近的葡萄園。

非洲之行後，旅程也近尾聲，旅客將搭機飛往新加坡，探索這個「花園城市」，參觀其標誌性的濱海灣花園，品嘗大排檔美食。從這個繽紛的大都會出發，搭乘最後一趟火車「亞洲東方快車」前往馬來西亞，深入鄰近的森林景觀後，返回新加坡。旅程就此畫下句點，旅客可從這裡搭機返家，或延長行程。

Railbookers的「豪華火車環遊世界」旅程售價每人12萬4150元起，包括所有住宿和大部分食物（所有車上餐點）、機場與飯店接送，以及每個地點的觀光行程；但除了維多利亞瀑布與開普敦之間的航班外，其他航班的費用需由旅客自付。

來不及參加明年9月出發的行程者，可從網站railbookers.com查看其他旅程的時間。

新加坡 印度 南非

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