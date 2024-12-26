2025最佳家庭旅遊目的地 這國家意外列榜首

深受遊客喜愛的威尼斯，對家庭來說同樣是絕佳選擇。Image by Michelle Raponi from Pixabay

義大利 以文化豐富、活動多元被票選為2025年最適合家庭親子 旅遊的首選地點。

據Travel and Leisure報導，擁有豐富文化遺產、舉世聞名美食以及歷史悠久的城市，義大利一直以來是旅客喜愛的目的地之一，不過，一般民眾很難將義大利與家庭度假首選聯想在一起。根據「2025年 Virtuoso Luxe Report」調查2200位國際旅遊顧問，以便掌握最新旅遊趨勢後發現，義大利是全球最佳家庭旅遊目的地第一名。

雖然一般民眾通常認為義大利最適合浪漫之旅，但帶著孩子出遊也能玩得盡興。例如在托斯卡尼，家庭可以在田園風光中探索文藝復興時期的藝術與建築。當地擁有超過100家酒莊，其中不少都提供適合家庭同樂的體驗，讓孩子在父母品嘗葡萄酒時也能開心消磨時光，活動包含從踩葡萄、寵物動物園到「尋寶遊戲」等不一而足。

除了參觀酒莊之外，還有許多精彩活動可選擇，例如全家可以前往巴尼-聖菲利波(Bagni San Filippo)或穆利諾瀑布(Cascate di Mulino)天然溫泉放鬆身心，或沿著Elsa步道健行至迪博拉托瀑布，或騎著單車暢遊托斯卡尼連綿起伏的丘陵。若想要更有參與感也可以在佛羅倫斯的媽媽烹飪學校(Mama Florence)或西恩納的卡薩萊農莊二號(Podere II Casale)報名烹飪課程，與家人一起學習製作經典義大利料理。

深受遊客喜愛的威尼斯，對家庭來說同樣是絕佳選擇。家中不同年齡層的孩子可搭乘貢多拉穿梭城市水道、參觀總督宮(Doge’s Palace)或漫步彩色繽紛的布拉諾島(Burano)的街頭。若是帶著較大孩子則可考慮到Ferro Toso等工作坊體驗玻璃製作課程。

佩姬・古根漢美術館(Peggy Guggenheim Museum)每周日也會針對兒童開設免費工作坊，內容涵蓋從抽象表現主義到法國畫家尚．杜布菲(Jean Dubuffet)等藝術主題。另外，遊客還可參觀義大利歷史最悠久的咖啡 館，也就是創立於1720年的聖馬可廣場的弗洛里安咖啡館(Caffè Florian)，當地除了提供風味濃郁的咖啡，還有深受孩子喜愛的熱巧克力。

這次Virtuoso也推薦了其他熱門的親子旅遊地，包括夏威夷、哥斯大黎加、希臘以及日本。