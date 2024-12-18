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旅遊網站：5家知名連鎖旅館有雷 推薦住這5家

編譯周靜芝 / 即時報導
如果不介意多付點錢，Hampton Inn可能是最佳住宿選擇。路透
如果不介意多付點錢，Hampton Inn可能是最佳住宿選擇。路透

選擇合適的住宿，會影響旅行的體驗。儘管全美許多熱門連鎖旅館知名度高、地點廣泛，但並非所有都能提供旅客應有的品質與價值。旅遊網站Travel Reveal列舉了5家可能讓人失望的連鎖旅館，以及提供更優質的舒適度、服務與旅客普遍較滿意的5家。

不推薦的5家

1. Knights Inn：這家平價連鎖旅館經常讓人感覺像被困在時光隧道裡，房間的布置喚起幾乎遺忘的過往，而且還不是好事。搖晃的床、昏暗的燈光與怪異氣味只是其中一部分；住宿者經常反映走廊骯髒、有異味，房間也不夠乾淨。

2. Super 8：儘管承諾提供良好的住宿體驗，但往往不如人意。從嘈雜的隔鄰、破舊的地毯到怪異的氣味，好像在玩輪盤遊戲，有些地方的房間可能會讓人驚喜，但有些卻讓人寧可睡在車裡。

3. Motel 6：有的地點房間剛裝修一新，讓人驚喜，有的則像齣恐怖片，骯髒的浴缸、滿是沙塵的地板，還有鬆垮的床，感覺像睡在吊床裡。雖然有免費的Wi-Fi與咖啡，但似乎不值得冒險。

4. Americas Best Value Inn：標榜提供免費早餐、Wi-Fi 和便利的地點，但住宿體驗良莠不齊。旅客分享的包括不乾淨的房間、過時的設施以及維修問題。在預訂前最好做足功課，確保物有所值。

5. Red Roof Inn：有些旅客對一塵不染的房間、舒適的床和友善的員工大為讚賞；其他人則認為住宿品質不佳，房間需要更多維護。雖然對寵物友善，並提供免費Wi-Fi，但清潔是經常被抱怨的話題。

推薦的5家

1. Hampton Inn：如果不介意多付點錢，這可能是最佳住宿選擇。整潔的客房和友善的工作人員，讓人有賓至如歸之感。雖非完美無瑕，但多數旅客對免費熱食早餐讚不絕口；此外，從舒適的床到貼心的設施，都提供了可靠的體驗。

2. Best Western Plus：從乾淨、現代化的客房，到熱情氣氛，讓旅客能在預算與舒適間取得平衡。許多地點附設健身中心和游泳池，還有美味的免費早餐，讓人一整天都有好心情。

3. Holiday Inn Express：客房以乾淨整潔、維護良好著稱，可在忙碌一天後徹底放鬆，是追求舒適與實惠者的最佳選擇。旅客也對優質的早餐、新鮮的咖啡、可靠的服務以及健身中心、游泳池等設施大為稱道。

4. La Quinta Inn & Suites：平價卻無損舒適程度，客房乾淨，並可攜帶寵物。此外，還提供免費早餐，讓一天有愉悅的開始；免費WiFi與便利的地點，是旅行者的可靠選擇。

5. Country Inn & Suites by Radisson：提供如家一般的舒適，讓旅客有難忘的體驗。價格實惠，加上溫馨且反應迅速的服務，能為旅程大大加分。

Super 8 儘管承諾提供良好的住宿體驗，但往往不如人意。美聯社
Super 8 儘管承諾提供良好的住宿體驗，但往往不如人意。美聯社

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