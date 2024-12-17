電子登機證用手機截圖 過來人曝這樣做的理由

示意圖。Image by Tumisu from Pixabay

一位Reddit用戶上傳題為「永遠記得將電子登機證用手機截圖下來」的文章，以過來人的身分，詳述這麼做的理由。

作者說，「叫我神經病也行，說我疑心病太重也好，奉勸你也這麼做，就為了以防萬一。」

這是他的經驗：正要入座，空服員過來說「你的座位獲得升級了。」「好不容易東西搬到頭等艙，正要入座，另一名空服員--不是我捏造的--過來說，搞錯了，沒有你升級的位置。我心裡雖然不爽，想想，也許登機口的職員真搞錯了，算了。」

搭乘美國航空班機的作者說，他回到原來的位置，有位候補乘客說位置是她的。「我把手機（美航）應用程式上的登機證打開來看，位置果然換成頭等艙座位了，問題是，那又不是我的位置。還好，我把原登記證截圖存了下來，秀給這位乘客和空服員看，空服員二話不說，把候補到我位置的乘客挪到後排不曉得哪一個位置上。」

維吉尼亞州 旅遊業專家、「從機翼看天下」布落格版主雷夫（Gary Leff）說，他每次搭機一定把數位登記證截圖存檔起來。「航空公司的電腦系統或網際網路可能在我正要登機那一刻當機，所以，我把截圖當作可以幫我順利登機的備份。」

一名網友說，「這是我經常好奇的問題。飛機起飛前，的確可能出現許多變化。」另一網友說，「我把登機證也存到錢包軟體裡，可是座位若變化，存到錢包裡的登機證座位也會變，所以，還是截圖可靠。」

某些網友說，把登機證截圖存起來，多一重保障，「我每次搭機都這麼做，以防手機或應用軟體有不能上網的問題。」

很多Reddit用戶寧願用老派的紙版登機證，其中一位說，「列印出來的登記證最穩妥。我沒必要讓別人看到我的手機畫面。」另一位附和說，「紙本登記證就是一份檔案，還有式樣新穎的數字和掃描碼。」「需要上法院時，（紙本）法律檔案可方便多了。航空公司網站或應用軟體存檔的電子登記證，可能一眨眼就不見了，截圖也高明不到哪兒去。」

雷夫說，留下座位的紀錄很重要，「航空公司可能重劃座位，亮出你原先的座位紀錄，機組員就不會移動你的位置。」