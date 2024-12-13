華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

網友在飯店用餐看到傻眼的一幕。紐約示意圖。(美聯社)

美國是文化大熔爐，有來自世界各地不同地方的移民，正因其豐富的文化與歷史背景，該地也備受觀光客青睞。不過有網友抱怨，他近日住在紐約布碌崙 (布魯克林 )的飯店，然而飯店一樓的餐廳卻沒有管制，放任15名疑似不是房客的人進來吃飯，讓他傻眼直呼「紐約是這樣癲的嗎？」

一名華人 網友在小紅書 貼文表示，他近日到紐約旅遊五天，深刻感受到紐約身為世界第一大城市，擁有極高的包容度，然而卻也令他感覺「既混沌又有平衡」，他表示，這次旅遊住在布碌崙Hampton Inn飯店，某天到一樓餐廳享用早餐，不需要出示房卡或報上房間號碼，開放隨意進出，想不到剛一坐下，就進來約15名疑似非房客的人，他們拿起餐盤大量夾起食物，甚至有人將食物夾好放進自己的包包內。

該網友表示，雖然本來心想「畢竟飯店不是我開的，你們愛怎麼拿怎麼拿」，然而卻發現有兩、三人直接用手拿貝果，不只是拿走，他們還拿起來聞了幾下，又再放回去，繼續挑選，他崩潰直呼「我當時瞬間所有的食慾盡失，直接拿了一個塑膠薄膜包著的蘋果回房間了」。

該網友也說，「在紐約這幾天雖然碰到很多奇人異士在街上在地鐵 上，總體來說並沒有碰到什麼太令我反胃的東西，到今天酒店這一幕真的讓我覺得紐約太癲了，不知道是我這個遊客大驚小怪還是真的是小機率事件」。

影片留言處有許多人紛紛留言，「地鐵座位上如果有水，那個不是水，離遠一點。還有就是，擁擠的地鐵有一節車廂是空的，不要進去。要相信大家的選擇」、「8月底在曼哈頓 住了5天，你們說的奇怪事一件都沒碰到，跟以前在廣州街無任何差別」、「真假的這麼誇張？」、「感謝推薦， 只能下次再試了」、「一路上遇到各種奇怪的人，但都挺無所謂的，去看自由女神渡輪上感覺都好正常，就是蠻多teenager的，後來去timessquare，感覺紐約人民真有活力」、「根據我之前兩三個月每週都住酒店的情況來看，這應該是小概率事件」。