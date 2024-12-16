亞洲旅遊熱 阿拉斯加航空明年增直飛東京、首爾航線

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）明年將推出從西雅圖直飛東京與首爾的新航線。美聯社

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）明年將推出從西雅圖 直飛東京與首爾的新航線。商業內幕新聞（Business Insider）指出，西雅圖是阿拉斯加航空主要樞紐，佔其國內市場運量的55%，但該公司之前缺乏海外市場，因此擴展亞洲市場成當務之急。

據萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）9月的一份報告顯示，2024年上半年從美國前往日本 的旅客人數較2019年同期增加153%，來自加拿大的旅客也多了148%。這股熱潮部分歸因於較便宜的機票，而阿拉斯加航空的新航線可能進一步降低從西雅圖出發的票價。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，自2025年5月12日起，阿拉斯加航空將每日從西雅圖飛往東京成田機場，為旅客提供探索銀座街道或入住眾多豪華酒店的新選擇；飛往首爾的航班將於10月啟航，旅客可輕鬆遊覽充滿活力的文化景觀與韓流K-pop之旅。

新航線是阿拉斯加航空與夏威夷 航空合併後最引人注目的一步，該交易包括夏威夷航空的寬體客機可飛行洲際航線。夏威夷航空將使用空中巴士A330飛行新航班，提升亞洲航線的服務。兩家航空公司預計在明年10月前完成整合。

東京與首爾只是阿拉斯加航空營運新計畫的起點，該公司預告未來至少有12條從西雅圖出發的新洲際航線。執行長米尼庫奇（Ben Minicucci）表示，從該公司在西雅圖的全球門戶，可以讓旅客更便利地前往亞洲及其他地區；夏威夷航空寬敞的客機，加上優良機上服務與便利設施，將為旅客帶來往返太平洋兩岸的絕佳旅程。

阿拉斯加航空從西雅圖飛往北美104個目的地的旅客，如博伊西（Boise）、丹佛與堪薩斯市，將可輕鬆轉乘新航班。除了東京之外，旅客還可以轉搭該公司「寰宇一家」（Oneworld）聯盟夥伴日本航空，前往亞洲更多目的地。

除了增闢亞洲航線，阿拉斯加航空還將調整兩家公司往返夏威夷與美國本土的航班時間表，為旅客提供更多選擇。該公司將在檀香山與俄勒岡州波特蘭、聖地牙哥和西雅圖之間增加新航班；後者每天將有多達六個航班。明年夏天，夏威夷航空還將在西雅圖和安克雷奇之間飛行其最大的客機。阿拉斯加航空計畫自6月起在舊金山與夏威夷科納（Kona）、利胡埃（Lihue）之間開闢新直飛航班。

這些都是阿拉斯加航空希望透過合併案而獲得更多效益的一部分，該公司宣稱，兩家公司合併後，將成為西海岸更強大的飛行團隊，尤其在與美航、達美與聯航三大航空巨頭競爭時。