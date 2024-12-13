第一次遊美國？旅遊達人推薦這5個州

夏威夷歐胡島(Oahu)。Image by Keith Gonzalez from Pixabay

對於到美國旅遊，許多人會提到紐約、波士頓和舊金山等知名大城市，不過，全美走透透的旅遊經驗分享者桑德蘭 (Nicole Sunderland)列出初訪美國最該去的五州跳脫傳統，點名密西根州 、佛羅里達州、阿拉斯加、夏威夷 、猶他州 。

桑德蘭認為，美國的魅力絕不止於大城市，遊客最多的地方甚至不在她的十大推薦旅遊地點之列；她在加州生活多年，總是將加州從推薦名單中排除。

桑德蘭特別針對第一次到美國旅遊的人提供建議，認為應將以下五州納入行程，以兼獲流行和另類體驗。她說，這些建議可能讓人驚訝，但並非出於偏見，而是發自內心真誠的欣賞。

第一建議：密西根州

密西根州第二大城市「大急流城」(Grand Rapids)就像美國啤酒城，另外還有特拉弗斯城(Traverse City)，是櫻桃之都，還有火炬湖(Torch Lake)、希金斯湖(Higgins Lake)等清澈見底的湖泊，再來就是「樹木隧道」(Tunnel of Trees)，是驚人的秋季景點，整個樹林色彩繽紛。

第二建議：佛羅里達州

桑德蘭去過世界各地海灘，佛州潘漢德爾(Panhandle)海灘有清澈海水，她為之著迷；多數人覺得要到波拉波拉島(Bora Bora)或馬爾地夫(Maldives)才能享受美麗海灘，但桑德蘭說，只要去佛州，根本不必離開美國就能看到令人驚嘆的海灘。

第三建議：阿拉斯加

桑德蘭實際到阿拉斯加後發現，那個地方與她經常造訪、或者在社群媒體上分享的地方大不相同。她覺得那裡讓人耳目一新，很難用言語描述，必須親自體驗，最好是夏天或者其他溫暖時候。

第四建議：夏威夷

桑德蘭覺得夏威夷每個島嶼都自成一格、而且能夠提供一些特殊的東西；到這些群島不可能無事可做，尤其是歐胡島(Oahu)。除了美麗海灘和州立公園外，她還喜歡島上美食，特別喜歡長周末去那裡吃飯和探索。

第五建議：猶他州

桑德蘭跟多數人一樣，喜歡猶他州的國家公園，最難忘的記憶是去年勞工節(Labor Day)到鮑威爾湖(Lake Powell)度過一天，將那一次經歷描述為「感到敬畏的時刻之一」，難以言喻，感受異常強烈。