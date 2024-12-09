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大峽谷每年吸引470萬遊客 僅有1%走到這裡

記者張聲肇/即時報導
大峽谷國家公園。Image by Margit Wallner from Pixabay
大峽谷國家公園。Image by Margit Wallner from Pixabay

大峽谷國家公園每年吸引470萬遊客，卻僅有1%從南緣或北緣往谷底「探險」，錯過7000-8000呎的峽谷風光。

很怪吧？全國甚至全球各地遊客，衝著大峽谷盛名，不遠千里萬里而來，卻未踏足峽谷半步而去，未免太可惜，專長大峽谷探險導遊的「保育區機構」（Grand Canyon Conservancy Field Institute）想扭轉這個怪現象。

該機構一日遊專家芮茲曼（Noelle Ritzman）說，2007年她才9歲，全家在梅哲角（Mather Point）露營，放眼望去，峽谷風光已令她驚嘆無語，「父親說我們要往峽谷下走走，我更嚇壞了。」

「可是等我們走到明亮天使步道（Bright Angel Trail），我的恐懼心開始消失。」她說，「我們越走越嘆服峽谷的顏色變換和風景之美。最佳探險之旅時常始於畏懼、不定，但最後會讓我們備受鼓舞，改變我們的一生。」

由於大峽谷遊客絡繹不絕，要真正體會公園之妙，可能要等到冬季或春季，天氣較涼爽，遊客也較少的時候。芮茲曼的機構提供初階、6小時到10天不等的「走下峽谷」遊，堪稱深度的10日遊名為「南盆地背包隱士行。」

芮茲曼說，她的導遊同事，多數曾經住在大峽谷，或在當地工作，甚至研究過，歷史地理人文知識豐富，經驗又夠，由他們帶領遊客下谷，分享各項令人著迷的小掌故，欣賞壯麗峽谷，體味天然美景，最適合不過。「他們的真知灼見洞穿表層，讓大家更能夠深入體會大峽谷的自然風情與歷史掌故。這是別的導遊難以企及的地方。」

大峽谷保育區機構提供的「會見峽谷」一日導遊，每年3月6日到5月29日，每周一次。今年冬季到明年春季會有幾次為時更長、範圍更廣的深入導遊，可上www.grandcanyon.org/about/field-institute網站查詢。

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