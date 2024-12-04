搭廉航不花錢就能避開中間座位 旅遊達人曝訣竅

示意圖。Image by Ty Yang from Pixabay

沒有人想在搭機時被「困」在中間的座位，既沒有窗外景觀、無法隨意起身，且可能只有半邊扶手可以使用。

每日郵報（Daily Mail）報導，旅行達人圖艾里（Jordan Tually）透露，他有個「完美」訣竅，可讓人們免費避開可怕的中間座位。

他在一段影片中表示，如果旅客「假裝」購買每個可預訂的中間座位，會讓系統保留這些座位，然後就可以去預訂真正想要的位子；這時所有的中間座位都會被「佔用」，只剩下靠窗與走道的座位可以選擇。

圖艾里說，購買廉航機票 ，如果選擇隨機座位分配，航空公司會故意讓你坐在中間座位，希望旅客付費改選其他座位。

影片中，圖艾里在網路預訂瑞安航空（Ryanair）從義大利 波隆那飛往西班牙巴塞隆納的航班，示範如何避開這種情況。他說，選位通常需付9美元，但這次他可免費獲得靠窗座位。

圖艾里先查看了航班的座位圖，發現當時有10個中間座位；然後他假裝購買了10張這個航班的機票。他說，網站會要求輸入每位乘客姓名，只要輸入一堆字母 就可以了。

接下來，進入座位選擇，選擇所有中間座位或所有絕對不想坐的位子，然後點擊「繼續」。圖艾里指出，這會導致瑞安航空網站將這些座位保留10至15分鐘，代表其他旅客暫時無法預訂這些座位；這時就可以另開啟新的網頁，真正訂購機票。

他說，當要結帳時，已無中間座位供系統選擇，所以點擊「隨機座位分配」，只花兩分鐘，他就得到一個靠窗座位了。這個訣竅在電腦上操作，會比用手機方便些，且在臨近搭機時，也會更容易，因為剩下的座位較少。

網友對圖艾里的省錢妙招印象深刻，其中一人誇讚說，這真是天才，對瑞安航空的任何勝利都是人類的勝利；這真是個有用的訣竅，希望不會被發現。

但也有人認為這只是小氣鬼的行為，一則留言指出，如果把這些精力放在賺更多錢上，早就可以坐頭等艙了。

值得注意的是，瑞安航空絕不贊成這種行為，其他航空公司也是如此。一位自稱是瑞安航空人員的網友表示，他們剛設計了防堵的方法，「謝謝你的通報」。