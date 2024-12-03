帶狗兒上路 為期5天的西南公路之旅很適合

猶他州布萊斯峽谷（Bryce Canyon）國家公園。Image by Vicki Hamilton from Pixabay

從內華達州 拉斯維加斯到猶他州 布萊斯峽谷（Bryce Canyon）國家公園，一路風景宜人，有不少「友善愛犬」旅館，裡面有舒適的狗床，也有寵物美食，五天的行程，可讓兩足和四足「親人」充分享受「家庭旅行。」

第一站：內華達州拉斯維加斯

紅岩峽谷國家保護區在賭城大道西部20哩，有很多可以帶狗同遊的步道（狗狗要拴著），不論是松溪圈（Pine Creek Loop Trail ）或威爾遜粉刺圈（Wilson's Pimple Loop）步道，一片紅岩的景緻，在蔚藍天的映照下，絕對讓你驚豔。

領你的愛犬去參觀一下「七魔山」（Seven Magic Mountains）亮麗彩色岩石堆砌30多呎高的裝置藝術，四周走一圈，或靠近欣賞，別讓你的毛寶貝誤以為那是巨大消防栓，在下面「灑尿為記」就好。進場免費。

從紙醉金迷的「罪惡城市」往亞里桑那州怪異小鎮塞多納，循著89號A道路，絕對不會迷路。途中，你會經過胡佛水壩--可惜，不能帶狗一遊--以及松林環繞的旗桿（ Flagstaff）鎮。到了塞多納，一定要去1.2哩長的教堂岩步道（Cathedral Rock Trail ）或長一點的波隱遁峽谷步道（ Boynton Canyon Trail ），把狗牽好，不要被登山腳踏車撞到。

第三站，亞利桑納州大峽谷國家公園

往北不遠可抵大峽谷的南緣，一路上可以飽覽美國最「熱鬧」國家公園的壯麗景色。南緣12哩長的柏油路，狗狗可以散步，不過要牽著。從訪客中心開車八分鐘，到 Shoshone Point來回僅2哩的步道，也很值得你和愛犬留下足跡。

第四站，猶他州錫安國家公園

美國西南行來到這站之前，一定要停下來到小科羅拉多河峽谷瞭望台、羚羊關觀景台、娃娃普（Wahwaap）瞭望台等伸展一下兩腿。從猶他州9號公路進入錫安國家公園前，會經過1.1哩長的錫安-卡莫爾山隧道。

3月到11月底，僅能搭乘接駁車到錫安峽谷景觀大道，狗兒不能上車。不過，你可開車沿著Kolob 平台路或峽谷路賞景，公園內唯一容許狗狗一走的是遊客中心附近的Pa'rus步道。

第五站，猶他州布萊斯峽谷國家公園

沿著9號道路北返時，左轉到89號國道，很快就到布萊斯峽谷國家公園。南邊美景大道18哩值得欣賞，日落點和日昇點之間1哩長的邊緣步道歡迎人犬同行。