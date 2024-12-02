南美唯一說英語國家 美食融合中國、歐美、非洲文化

位在南美洲東北角的蓋亞那境內的凱厄圖爾瀑布（Kaieteur Falls）。Image by Jolanda de Koning from Pixabay

位於南美洲東北角的蓋亞那 （Guyana），是個少為人知的旅遊寶藏之地。身為南美大陸唯一的英語國家，「蓋亞那」在當地語言意為「多水之地」（Land of Many Waters），擁有原始的自然美景與豐富的文化遺產。

每日快報（Daily Express）報導，蓋亞那對渴望從事不同旅遊路線的人來說，是一座寶庫。高741英尺的凱厄圖爾瀑布（Kaieteur Falls）以水量計，是世界上最大的單跌瀑布，為尼加拉瀑布的四倍、非洲維多利亞瀑布的兩倍；前往這一奇景本身就是一次冒險，可選擇從首都喬治城（Georgetown）搭乘飛機，或是穿越茂密雨林，體驗數日徒步旅行的樂趣。

在雨林深處，野生動物觸目可見，從四處閒晃的水豚、吱吱叫的紅吼猴到鮮豔奪目的圭亞那動冠傘鳥；幸運的話，還可以在這片美洲虎的棲息地瞥見牠們的蹤跡。

在密布於森林的無數河道，還能不時觀賞到出沒的鱷魚與全身螢光綠的毒蛙；佔蓋亞那地形80%的荒野，是牠們絕佳的隱密居所。

當地氣候分乾、濕兩季，最理想的旅遊時間為八月下旬至十一月上旬，這段期間最適合觀賞各類自然奇景。

儘管喬治城是歷史悠久的文化瑰寶，但遊客在當地還是必須小心，為安全起見，最好安排導遊服務。

作為英國的前殖民地，蓋亞那受到來自非洲、印度 、中國、巴西 與加勒比海等地區的影響，形成了獨特的文化熔爐。

這種多元豐富的文化遺產在蓋亞那的美食中表現得最為明顯，印度薄餅（roti）與西非秋葵（okra）、加勒比海大蕉（plantains）結合，再加上巴西的烤木薯粉（farinha）當配菜。

國菜胡椒鍋（pepper pot）同樣呈現出這種混搭的風格，以肉桂、丁香和火辣的 wiri wiri胡椒慢燉的牛肉為特色，是當地人聖誕節必吃的食物。

蓋亞那充滿活力的加勒比海風情也在節慶活動中展現無遺。Mashramani是為慶祝脫離英國獨立，活動中有繽紛多彩的遊行、打擊樂器鋼鼓與即興的音樂與舞蹈。此外，板球嘉年華（Cricket Carnival）則將當地最受歡迎的運動與熱鬧的節慶結合，媲美千里達（Trinidad）一年一度的嘉年華盛會。

蓋亞那的知名度與遊客都不及鄰國巴西，但卻同樣擁有無與倫比的自然美景與豐富文化，值得有機會前往探索。