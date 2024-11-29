假日出遊 行動不便者提前規畫這3件事

示意圖。Image by karmamarketing from Pixabay

假日出遊，機場特別擁擠，道路可能壅塞，票價、房價 也高於平常， 行動不便者出遠門，全民發展顧問公司的首席身障顧問瑞蒙德（Mark Raymond Jr.）建議提前規畫這三件事：

一、方便身障人員的交通

不論全程都是路上交通或需有人接送到機場，都宜提前規劃。瑞蒙德說，「切記做好交通工具的規劃。搭乘公共運輸工具，或目的地市鎮有否身障人計程車服務，都要事先弄清楚，訂好接送時間。」

他說，某些機場不見得有服務身障人士的計程車，有些大眾運輸系統可能沒有完整的身障乘客通道。事先查清楚並預定好幫你克服問題的服務，才不會中途被卡住，壞了你的假期計畫。

二、機場的身障人士通道

瑞蒙德說，身體不方便的人搭機旅行前，很重要的一點是：盡早通知航空公司，你有「特殊需要」，自己也盡量提早到機場，讓服務人員有充裕的時間，引領你登上飛機。

他說，身障者搭機旅行一大要務是「妥善規劃，提早抵達機場，展現耐心，因為臨時出錯免不了」--「總會有不對勁兒的事發生，譬如，告訴你飛機太小啦，等等。因此，一定要事先打電話問清楚，明白告知你的需求。」

亞利桑納大學教授帕克曼（Amanda Parkman）行動靠輪椅，她打算這個假期到冰島 一遊，她很清楚行前有必要溫習一遍，自己有何基本及特殊人權。她認同瑞蒙德的說法，身障者必須體認，臨時意外發生時，自己能怎麼辦？

她該預防的臨時事故是：萬一輪椅壞了，如何快速修理？她的應對之方是有備無患--旅行袋備有防水布膠帶、六角板手等簡易修復工 具。她說，她也在輪椅上貼上使用說明，讓機場地勤人員明白輪椅要怎麼收放。

三、身障人出入的旅社及其他設施

瑞蒙德說，身障人士出遊前，要確定入住的飯店等，工作人員事先獲知有「特殊需求」客戶即將來臨，他本人會先打電話，向飯店人員打聽清楚，飯店哪些設備他用得著，譬如，「我的住房，要有輪椅可以進入的淋浴間。」