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12月起搭達美航空 有機會吃到Shake Shack漢堡

編譯周芳苑／即時報導
達美航空(Delta Air Lines)宣布與連鎖速食店Shake Shack建立獨特的夥伴關係，預訂12月1日起，為頭等艙乘客提供該速食店的起司漢堡，乘客在空中可享備受歡迎的美味佳餚。美聯社
達美航空(Delta Air Lines)宣布與連鎖速食店Shake Shack建立獨特的夥伴關係，預訂12月1日起，為頭等艙乘客提供該速食店的起司漢堡，乘客在空中可享備受歡迎的美味佳餚。美聯社

達美航空(Delta Air Lines)宣布與連鎖速食店Shake Shack建立獨特的夥伴關係，預訂12月1日起，為頭等艙乘客提供該速食店的起司漢堡，乘客在空中可享備受歡迎的美味佳餚。

達美透過新聞稿宣布，12月1日起，Shake Shack的起司漢堡將先在美國境內長途航班上提供，僅限從波士頓出發的航班；預計明年內，漢堡供餐服務將擴展到其他城市。

達美航空董事總經理拉斯特(Stephanie Laster)說，美味起司漢堡是能夠令人寬慰舒適的標誌性食品，搭機的顧客都了解這一點，正因如此，漢堡成了達美所提供的最受歡迎餐點之一。達美很高興藉由Shake Shack漢堡提升品質。

達美新聞稿指出，乘客搭機時購買 Shake Shack 起司漢堡可以選擇客製化，將提供番茄、生菜和Shake Shack獨創的「ShackSauce」配料，所有配料將另外放在起司漢堡旁邊。

除了起司漢堡，達美在飛機上還將提供凱撒沙拉以及黑巧克力布朗尼；黑巧克力布朗尼讓人想起Shack Shack甜品的Shack Attack口味。

達美航空與餐飲業者合作有前例可循。

達美航空曾與2004年與剛剛以自己名字創立品牌的廚師邁耶(Danny Meyer)合作，邁耶是餐飲業者Union Square Hospitality Group執行董事長，該業者先前曾在達美航空航班上提供餐點。

Shake Shack全球授權部門(Global Licensing)總裁卡爾克(Michael Kark)說Shake Shack與達美航空合作，將起司漢堡提升到新的高度，也提升各地旅客機上的餐飲體驗。

Shake Shack 達美航空 波士頓

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