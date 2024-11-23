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一張圖攻略台灣旅遊景點 在地人卻吐槽：全都不會去

世界新聞網／輯
台灣有眾多旅遊名勝景點。圖為陽明山櫻花季。(記者曾原信／攝影)
台灣有眾多旅遊名勝景點。圖為陽明山櫻花季。(記者曾原信／攝影)

台灣是塊寶島，擁有得天獨厚的自然地理風景，同時也具有深厚的人文歷史，使不少外國旅客慕名而來。有網友一圖統整「台灣從北到南旅遊景點」，包括寧夏夜市、高美濕地、合歡山等，不過有台灣當地人直呼，應該將台南列入必去清單中，否則等於沒來過台灣，還有台灣人吐槽「我台灣人，上面的我都不會去」。

一名網友在小紅書貼文分享「圖解把台灣旅行說明白」，圖中列出台北、台中、南投、墾丁、高雄等地的觀光名勝景點，台北如陽明山、松山文創園區、台北101；台中如彩虹眷村、高美濕地、逢甲夜市；南投如清境農場、日月潭、合歡山；墾丁如貓鼻頭公園、船帆石、關山夕照；高雄如西子灣風景區、愛河、義大世界等。該網友表示，「台灣旅遊攻略，讓你輕鬆遊玩」。

其他人紛紛留言「高雄很多好玩的，還有駁二、文化中心，有很多帥哥美女聚集的地方、高雄車站、美術館」、「看起來沒什麼大問題，對台灣人來說，除了夜市外，其他更像是跟父母去的行程，但對外地遊客來說，古蹟文物跟自然資源才是重點，這是當地人不懂珍惜的資產，至於文創類，挑一兩個去就好，看多了也很膩」。

不少台灣網友現身說法，留言「我台灣人，上面的我都不會去」、「台灣人不會去的景點」、「台中人看這份推薦清單開始懷疑自己白活了？」、「我台北人，只去台灣大學，因為走路回家會經過，有放假只想去日本」、「我台中人，彩虹眷村真的不要去」、「台灣人，左邊基本原則上不去」、「不要去妖怪村」、「高雄人都不推薦六合夜市」。

許多人喊話台南也應列入必去清單，留言「沒有台南不算來過台灣啊」、「如果錯過台南，你會後悔吧」、「美麗的花東跟古風的台南去哪了」。

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