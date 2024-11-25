避開競爭熱區 忠實航空明年推44條三、四線城市航線

廉價航空忠實航空（Allegiant Air）近日宣布明年二月起將陸續增加44條美國境內三、四線城市的航線，有助鄉村地區能更便利地與其他城市連結。路透

廉價航空忠實航空（Allegiant Air）近日宣布明年二月起將陸續增加44條美國境內三、四線城市的航線，有助鄉村地區能更便利地與其他城市連結。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，舉例來說，科羅拉多泉的居民將可搭乘忠實航空前往鳳凰城、加州 橘郡及佛羅里達州聖彼得堡，而無須開車72英里前往丹佛，或從小鎮的當地機場轉機。

這項策略延續該公司以休閒旅行為主要業務的模式，充分利用假期、暑期與學校放假等高峰期的強勁需求。營運長威爾斯（Drew Wells）表示，調查顯示，顧客在搭機時，越來越追求經濟又方便的服務；航線的大規模擴張，來自該公司致力向航空服務有限或無航空服務地區提供廉價機票 的政策。

另一家廉航 微風航空（Breeze Airways）執行長尼爾曼（David Neeleman）本月告訴商業內幕（Business Insider），航線過度重疊一直是競爭對手精神航空（Spirit Airlines）與邊疆航空（Frontier Airlines）的經營隱憂。

這兩家公司為滿足旅客的期望，今年進行了全面調整，將重點放在更大的市場，與其他主要航空公司競爭。不過，尼爾曼認為，他們應該在服務不足的地區尋求更多業務，就像微風與忠實所做的一樣。

新航線有助於降低主要航線價格

雖然忠實航空新闢的44條航線大部分都沒有競爭對手，但也有小部分與大公司重疊；例如，部分新航線將與華府杜勒斯機場的聯合航空及鳳凰城機場的美國航空、西南航空競爭。

忠實航空的廉價機票或許會對這些公司造成壓力，迫使他們降價競爭。例如忠實在明年五月下旬往返杜勒斯機場與田納西州諾克斯維爾（Knoxville）的新航線，不含任何額外費用，來回票價為139元；如加上隨身行李與指定座位，則票價為245元。

聯合航相同日期、航線的基本經濟艙來回票價（不含隨身行李）為347元，加上隨身行李，票價約500元。但忠實不像聯合每天都有航班，這是廉航的普遍現象；不過，忠實可能希望顧客覺得節省的錢，抵得上較少航班的不便與機艙體驗。忠實航空以不提供非必要服務的經營模式為傲，包括水在內的所有項目都要額外收費。