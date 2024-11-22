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美元走勢強 現在前往這4國旅遊最划算

編譯周靜芝 / 即時報導
阿根廷冰川。Image by Adam Derewecki from Pixabay
阿根廷冰川。Image by Adam Derewecki from Pixabay

旅行是件愉快的事，但總少不了要花錢，但在某些國家，美元匯率更強勢，讓旅行夢想變得更實惠、更輕鬆。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）網站報導，市場行銷公司NetVoucherCodes的最新調查顯示，阿根廷等地的美元兌阿根廷披索匯率在過去一年漲幅超過182%。 事實上，美元匯率在這個以美麗城市、美酒和頂級滑雪聞名的國家持續走強（目前1美元約1003阿根廷披索）。

美元走勢在埃及也很強勁，報告顯示，由於利率上漲，埃及的貨幣在二月開始下跌；美元兌埃及鎊在過去一年漲了58.43%（目前1美元約49埃及鎊）。

在幾個熱門旅遊國家，美元兌當地貨幣的匯率也正在走強，例如在墨西哥，美元兌墨西哥披索的匯率在過去一年上漲近13%；在土耳其，美元兌土耳其里拉的匯率上漲了21%（目前1美元約20墨西哥披索與34.5土耳其里拉）。

雖然有些國家的旅遊花費變得更便宜，但也有些國家貨幣兌美元卻在走強，使得旅遊須付出更高代價。獲旅遊與休閒網站推薦為「2025年度旅遊目的地」的泰國就是如此，調查指出，截止今年10月，泰銖對美元的匯率上升了6.21%。同樣地，在過去一年中，美元兌英磅的匯率下跌了5.55%。（目前1美元約泰銖34.7與0.8英鎊）。

NetVoucherCodes理財專家貝賓頓（Rebecca Bebbington）表示，除了關注匯率，旅行者仍有其他省錢知道。在購買任何東西前，先瞭解是否有刷卡費用；有些商家可能會在未告知下對刷卡收取手續費，了解這一點有助決定使用信用卡還是現金。他說，隨時瞭解潛在的費用，可有效管理預算，避免不必要的支出。

匯率 埃及 墨西哥

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