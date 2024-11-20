感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段

感恩節是旅遊最繁忙的假期，今年預計從開車到搭機、乘船，都將締造新紀錄。路透

今年感恩節計畫出行的人數又將打破紀錄，加上氣象預報天候不佳，最好有心理準備，機場與道路交通將格外繁忙與擁堵。

今日美國報（USA Today）報導，美國汽車協會（AAA）預測，今年感恩節假期將有近8千萬名國人出遊，比去年多170萬人，比2019年多200萬人。

AAA副總監巴柏（Stacey Barber）表示，感恩節是旅遊最繁忙的假期，今年預計從開車到搭機、乘船，都將締造新紀錄。在感恩節與家人、朋友重聚時，旅遊是其中重要的一環，AAA持續觀察到疫情後旅遊需求的飆升，人們積極追求新的冒險與難忘的假期。

最佳與最糟的飛行日期

據機票租車網站Hopper的「2024年感恩節展望與最繁忙機場」報告，今年預定的機位數量比去年增加4.8%，搭機旅客應做好在機場排長龍的準備。

該報告稱，航空旅行最擁擠的一天將是12月1日（周日），而最不繁忙的將是11月28日（感恩節）、11月29日（黑五）和12月3日（周二）。

Hopper指出，感恩節當周，亞特蘭大 、達拉斯-沃斯堡與丹佛等機場預期將是最繁忙的，尤其是早上8點至中午時段。

駕車前往機場的最佳與最糟時段

如果要在感恩節到機場接送親人，極可能遇到一些交通問題。據谷歌地圖的資料顯示，國內機場在星期六上午10點至中午最忙碌，而星期日上午7點至晚上 10點則最不擁擠。

最不適合開車的時段

根據交通分析網站INRIX的資料，感恩節前一天的道路交通會最擁堵，包括11 月26日 (周二) 下午1點至7點，以及11月27日 (周三) 下午1點至5點。

返國的旅客將在12月1日（周日）中午至下午6點間遇到最嚴重的交通尖峰。在2日（周一）上午9點至下午6點之間，則因加上通勤者，可預見問題將雪上加霜。

最佳開車上路時間

INRIX發現，感恩節當天的道路將是假期間最空曠的；但如果需要提前幾天，就盡量提早出發。預計11月25日（周一）上午11點前、26日（周二）上午10點前以及27日（周三）上午10點前的交通流量最少。

感恩節過後，最佳開車時段是清晨或傍晚。駕駛最好在29日（周五）下午1點之後、30日（周六）下午1點之前和12月1日（周日），以及月2日（周一）上午8點前或晚上7點後上路。

主要城市最糟的出行路線

INRIX分析師皮修（Bob Pishue）表示，上路旅客預期將打破紀錄，駕駛應留意交通應用程式與當地新聞，盡量避開嚴重擁堵路段，以免延誤時間。他說，這對於波士頓 、紐約、洛杉磯 、西雅圖和華府等大都會的駕駛尤其重要，這些地區的交通流量預計將是平日的兩倍以上。

INRIX指出，亞特蘭大最糟的路線為經I-20 E到伯明翰，波士頓為經I-95 N到樸茲茅斯（Portsmouth），芝加哥為經I-65 N到印第安納波利斯，洛杉磯為經I-5 N到貝克斯菲爾德（Bakersfield），紐約為經長島高速公路E到漢普頓（Hamptons），舊金山為經I-80 E到沙加緬度（Sacramento），西雅圖為經I-90 W到埃倫斯堡（Ellensburg），華府為經50 E至安納波利斯 （Annapolis）。