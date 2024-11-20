我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

初雪報到 氣象預測芝城今晚迎入冬第一場雪

感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段

編譯周靜芝 / 即時報導
感恩節是旅遊最繁忙的假期，今年預計從開車到搭機、乘船，都將締造新紀錄。路透
感恩節是旅遊最繁忙的假期，今年預計從開車到搭機、乘船，都將締造新紀錄。路透

今年感恩節計畫出行的人數又將打破紀錄，加上氣象預報天候不佳，最好有心理準備，機場與道路交通將格外繁忙與擁堵。

今日美國報（USA Today）報導，美國汽車協會（AAA）預測，今年感恩節假期將有近8千萬名國人出遊，比去年多170萬人，比2019年多200萬人。

AAA副總監巴柏（Stacey Barber）表示，感恩節是旅遊最繁忙的假期，今年預計從開車到搭機、乘船，都將締造新紀錄。在感恩節與家人、朋友重聚時，旅遊是其中重要的一環，AAA持續觀察到疫情後旅遊需求的飆升，人們積極追求新的冒險與難忘的假期。

最佳與最糟的飛行日期

據機票租車網站Hopper的「2024年感恩節展望與最繁忙機場」報告，今年預定的機位數量比去年增加4.8%，搭機旅客應做好在機場排長龍的準備。

該報告稱，航空旅行最擁擠的一天將是12月1日（周日），而最不繁忙的將是11月28日（感恩節）、11月29日（黑五）和12月3日（周二）。

Hopper指出，感恩節當周，亞特蘭大、達拉斯-沃斯堡與丹佛等機場預期將是最繁忙的，尤其是早上8點至中午時段。

駕車前往機場的最佳與最糟時段

如果要在感恩節到機場接送親人，極可能遇到一些交通問題。據谷歌地圖的資料顯示，國內機場在星期六上午10點至中午最忙碌，而星期日上午7點至晚上 10點則最不擁擠。

最不適合開車的時段

根據交通分析網站INRIX的資料，感恩節前一天的道路交通會最擁堵，包括11 月26日 (周二) 下午1點至7點，以及11月27日 (周三) 下午1點至5點。

返國的旅客將在12月1日（周日）中午至下午6點間遇到最嚴重的交通尖峰。在2日（周一）上午9點至下午6點之間，則因加上通勤者，可預見問題將雪上加霜。

最佳開車上路時間

INRIX發現，感恩節當天的道路將是假期間最空曠的；但如果需要提前幾天，就盡量提早出發。預計11月25日（周一）上午11點前、26日（周二）上午10點前以及27日（周三）上午10點前的交通流量最少。

感恩節過後，最佳開車時段是清晨或傍晚。駕駛最好在29日（周五）下午1點之後、30日（周六）下午1點之前和12月1日（周日），以及月2日（周一）上午8點前或晚上7點後上路。

主要城市最糟的出行路線

INRIX分析師皮修（Bob Pishue）表示，上路旅客預期將打破紀錄，駕駛應留意交通應用程式與當地新聞，盡量避開嚴重擁堵路段，以免延誤時間。他說，這對於波士頓、紐約、洛杉磯、西雅圖和華府等大都會的駕駛尤其重要，這些地區的交通流量預計將是平日的兩倍以上。

INRIX指出，亞特蘭大最糟的路線為經I-20 E到伯明翰，波士頓為經I-95 N到樸茲茅斯（Portsmouth），芝加哥為經I-65 N到印第安納波利斯，洛杉磯為經I-5 N到貝克斯菲爾德（Bakersfield），紐約為經長島高速公路E到漢普頓（Hamptons），舊金山為經I-80 E到沙加緬度（Sacramento），西雅圖為經I-90 W到埃倫斯堡（Ellensburg），華府為經50 E至安納波利斯 （Annapolis）。

亞特蘭大 洛杉磯 波士頓

上一則

鐵達尼號18K金懷錶拍賣 美國收藏家近200萬元得標

下一則

火雞大餐挑雞胸或雞腿？營養師分析優缺點

延伸閱讀

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
今年感恩節出遊人數估創歷史新高 預計26日起交通大擁堵

今年感恩節出遊人數估創歷史新高 預計26日起交通大擁堵
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
感恩節旅行預期創新高 南加26日起交通大擁堵

感恩節旅行預期創新高 南加26日起交通大擁堵

熱門新聞

水煮蛋。Image by ivabalk from Pixabay

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

2024-11-15 09:12
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
華人網友吃中餐結帳嚇到。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Afif Ramdhasuma）

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

2024-11-18 19:40
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

2024-11-19 09:18

超人氣

更多 >
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜

15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜
奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮
川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了