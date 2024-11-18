明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了

荷蘭阿姆斯特丹。Image by Laura Montagnani from Pixabay

加州聖地牙哥 國際機場 (SAN) 明年夏天將增闢一條飛往歐洲的全新航線，旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，自明年5月8日起，荷蘭航空（KLM）將提供聖地牙哥與其位於阿姆斯特丹史基浦機場 (AMS) 間的直飛航班。該公司日前宣布，這條全年無休的航線將採用波音787-9夢幻客機（Dreamliner），每周三班，分別於周二、周四和周日啟程。

法荷航集團北美商務副總裁胡爾斯曼（Boaz Hulsman）在聲明中表示，荷航推出阿姆斯特丹與聖地牙哥之間的直航服務，是該集團在北美擴展營運一個令人振奮的里程碑。這條新航線將為南加州充滿活力的經濟開啟了一扇大門，同時連結聖地牙哥與阿姆斯特丹及其他地點；KLM很高興能與160多個目的地無縫接軌，為商務與休閒旅客提供更多選擇。

從聖地牙哥出發的11小時航程將於下午2:55起飛，於翌日上午9:15抵達阿姆斯特丹，而回程則於上午9:50從阿姆斯特丹出發，於同日下午12:00抵達聖地牙哥。

該客機提供30個World Business商務艙座位、21個Premium Comfort豪經艙座位以及224個經濟艙座位。

阿姆斯特丹新航線啟航後，將是繼英國航空倫敦航線與德國漢莎航空慕尼黑航線之後，成為聖地牙哥直飛歐洲的第三條航線。荷航為天合聯盟成員，透過與達美航空 、法航等航空公司的合作，可提供從阿姆斯特丹出發的無縫轉機服務。

荷航於上月開通波特蘭國際機場 (PDX) 航線後，使近二十多個北美城市可經由該航班前往歐洲；新的航班取代了先前連接兩座城市的達美航空。