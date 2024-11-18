我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終看緊荷包 這5個消費習慣要改

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了

編譯周靜芝 / 即時報導
荷蘭阿姆斯特丹。Image by Laura Montagnani from Pixabay
荷蘭阿姆斯特丹。Image by Laura Montagnani from Pixabay

加州聖地牙哥國際機場 (SAN) 明年夏天將增闢一條飛往歐洲的全新航線，旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，自明年5月8日起，荷蘭航空（KLM）將提供聖地牙哥與其位於阿姆斯特丹史基浦機場 (AMS) 間的直飛航班。該公司日前宣布，這條全年無休的航線將採用波音787-9夢幻客機（Dreamliner），每周三班，分別於周二、周四和周日啟程。

法荷航集團北美商務副總裁胡爾斯曼（Boaz Hulsman）在聲明中表示，荷航推出阿姆斯特丹與聖地牙哥之間的直航服務，是該集團在北美擴展營運一個令人振奮的里程碑。這條新航線將為南加州充滿活力的經濟開啟了一扇大門，同時連結聖地牙哥與阿姆斯特丹及其他地點；KLM很高興能與160多個目的地無縫接軌，為商務與休閒旅客提供更多選擇。

從聖地牙哥出發的11小時航程將於下午2:55起飛，於翌日上午9:15抵達阿姆斯特丹，而回程則於上午9:50從阿姆斯特丹出發，於同日下午12:00抵達聖地牙哥。

該客機提供30個World Business商務艙座位、21個Premium Comfort豪經艙座位以及224個經濟艙座位。

阿姆斯特丹新航線啟航後，將是繼英國航空倫敦航線與德國漢莎航空慕尼黑航線之後，成為聖地牙哥直飛歐洲的第三條航線。荷航為天合聯盟成員，透過與達美航空、法航等航空公司的合作，可提供從阿姆斯特丹出發的無縫轉機服務。

荷航於上月開通波特蘭國際機場 (PDX) 航線後，使近二十多個北美城市可經由該航班前往歐洲；新的航班取代了先前連接兩座城市的達美航空。

聖地牙哥 加州 達美航空

上一則

跟蝴蝶袖說掰掰 這款瘦身霜讓線條變緊實

延伸閱讀

華郵：民主黨州長聯合抵抗川普 但出手力道強度不同

華郵：民主黨州長聯合抵抗川普 但出手力道強度不同
全美中小學十強 河濱縣Stem Academy高中登榜

全美中小學十強 河濱縣Stem Academy高中登榜
加州過夜列車Dreamstar Lines 全面配置衛浴套房

加州過夜列車Dreamstar Lines 全面配置衛浴套房
到聖地牙哥老城看舊屋

到聖地牙哥老城看舊屋

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
水煮蛋。Image by ivabalk from Pixabay

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

2024-11-15 09:12
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30
德州奧斯汀。Image by Kate Baucherel from Pixabay

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

2024-11-15 12:25

超人氣

更多 >
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地
華女經營水療店涉嫌性交易 生意遍布南加多地

華女經營水療店涉嫌性交易 生意遍布南加多地