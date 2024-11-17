街上充斥大麻味、小費嚇死人⋯ 華人遊客列紐約6大槽點

網友抱怨紐約六大缺點。示意圖。(路透)

美國以極高物價聞名，享受任何服務都必須付出一定程度的小費 或稅金等。有中國網友至紐約出差及旅遊一週，直呼「槽點不少」，包括路上都是大麻 味、找不到廁所，小費加上消費稅至少要三成、流浪漢很多等。其他網友也有同感笑稱「在曼哈頓 上廁所是一件需要做攻略的事情」。

一名網友在小紅書 貼文表示，他至紐約出差與旅遊，每天走路步數將近三萬步，雖然體會到紐約深厚的文化底蘊，但同時也發現許多令人想吐槽的狀況。第一，街上到處都是大麻味道，嗆到令人噁心，尤其是遠離市中心的區域更為嚴重；第二，找不到廁所，餐廳廁所不開放、商場廁所又很隱密，他為了上廁所只好進餐廳消費。

第三，飯店即使已有空房也不得提前入住，否則要多收小費，同時不會贈送瓶裝水，必須要另外收費；第四，中餐館價格嚇人，一碗麵或一份碟頭飯至少要14美金，不只如此，還得收取小費、消費稅等，帳單上甚至會提醒「至少給18%小費」，買單後的價格通常比菜單上的價格再貴三成。

第五，到處都是流浪漢，少數流浪漢甚至處於暴走的狀態，所幸整體沒有到非常危險，只要不主動招惹、不眼神接觸就不會有事；第六，種族歧視 無所不在，例如去餐廳或酒吧，即使有預定，也會被安排到外圍的位置，一看旁邊才發現也是華人居多。

該網友表示，「這座城市就像一座原始森林，充滿了機會和不安，沒有(中國)國內這種家長式的管理，就像硬幣有兩面，既有充分的白由，也有不盡人意的污垢」。

其他人留言「在曼哈頓上廁所是一件需要做攻略的事情，因為廁所都藏在商店裡，商場裡，公園裡」、「我在很多國家都遇過餐廳的歧視，尤其在歐洲。實話說還是因為中國遊客吃飯時太大聲，影響其他顧客餐廳不得不為之」、「剛在紐約玩了幾天，我們兩人在超市吃盒飯花了40美元，路邊攤二個漢堡加小費30美元，反正都是貴，現在我們去了別的城市，所有用餐全部幾乎都在景區內和機場裡解決了，省事」。