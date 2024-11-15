行李不再搞失蹤 蘋果允AirTag數據與航空公司共享

蘋果的AirTag是追蹤行李或鑰匙的利器。（路透）

蘋果(Apple)將推出一項新功能，允許AirTag的用戶和第三方共享AirTag和「尋找」(Find My) 網絡配件計畫的位置數據，目前已經與十多家航空公司合作，在未來幾個月開始接受「尋找」功能中物品的位置資訊，在尋回遺失行李方面將大有幫助。新功能於蘋果的iOS 18.2公開測試版推出。

「尋找」功能是用戶追蹤和尋找物品的重要工具，蘋果服務副總裁克尤(Eddy Cue)在聲明中表示：「『尋找』功能和AirTag已被證明是用戶在旅行期間的實用工具組合，在行李遺失或被不當處理時提供寶貴的位置資訊。透過『分享物品位置』(Share Item Location)功能，我們很高興為用戶提供新的方式，能輕鬆地將這一資訊直接與航空公司等第三方分享，同時保護用戶的隱私。」

不久後旅客便能與全球多家大型航空公司共享位置數據，包括美國的達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)，以及愛爾蘭航空(Aer Lingus)、加拿大航空(Air Canada)、紐西蘭航空(Air New Zealand)、奧地利航空(Austrian Airlines)、英國航空(British Airways)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines)、歐洲之翼(Eurowings)、西班牙國家航空(Iberia)、荷蘭皇家 航空(KLM Royal Dutch Airlines)、漢莎航空(Lufthansa)、澳洲 航空(Qantas)、新加坡 航空(Singapore Airlines)、瑞士國際航空(Swiss International Air Lines)、土耳其航空(Turkish Airlines)、維珍航空(Virgin Atlantic)、伏林航空(Vueling)。

蘋果計畫未來與更多航空公司合作。

聯合航空客戶長金澤曼(David Kinzelman)表示，聯合航空計畫先在部分機場使用「尋找」物品的位置資訊，目標是2025年初在整個系統引進這一服務。

AirTag與藍牙(Bluetooth)搭配使用以追蹤裝上AirTag的物品，藍牙信號會秘密且安全地連接到蘋果位置追蹤網路的任何裝置(如其他iPhone)，以此測定裝置的位置。

如果航空公司真的遺失您的行李，旅客應該提交遺失行李報告，查閱航空公司針對遺失或延誤抵達行李的賠償政策，並持續追蹤索賠進度。