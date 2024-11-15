我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

行李不再搞失蹤 蘋果允AirTag數據與航空公司共享

編譯徐薏茹／即時報導
蘋果的AirTag是追蹤行李或鑰匙的利器。（路透）
蘋果的AirTag是追蹤行李或鑰匙的利器。（路透）

蘋果(Apple)將推出一項新功能，允許AirTag的用戶和第三方共享AirTag和「尋找」(Find My) 網絡配件計畫的位置數據，目前已經與十多家航空公司合作，在未來幾個月開始接受「尋找」功能中物品的位置資訊，在尋回遺失行李方面將大有幫助。新功能於蘋果的iOS 18.2公開測試版推出。

「尋找」功能是用戶追蹤和尋找物品的重要工具，蘋果服務副總裁克尤(Eddy Cue)在聲明中表示：「『尋找』功能和AirTag已被證明是用戶在旅行期間的實用工具組合，在行李遺失或被不當處理時提供寶貴的位置資訊。透過『分享物品位置』(Share Item Location)功能，我們很高興為用戶提供新的方式，能輕鬆地將這一資訊直接與航空公司等第三方分享，同時保護用戶的隱私。」

不久後旅客便能與全球多家大型航空公司共享位置數據，包括美國的達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)，以及愛爾蘭航空(Aer Lingus)、加拿大航空(Air Canada)、紐西蘭航空(Air New Zealand)、奧地利航空(Austrian Airlines)、英國航空(British Airways)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines)、歐洲之翼(Eurowings)、西班牙國家航空(Iberia)、荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines)、漢莎航空(Lufthansa)、澳洲航空(Qantas)、新加坡航空(Singapore Airlines)、瑞士國際航空(Swiss International Air Lines)、土耳其航空(Turkish Airlines)、維珍航空(Virgin Atlantic)、伏林航空(Vueling)。

蘋果計畫未來與更多航空公司合作。

聯合航空客戶長金澤曼(David Kinzelman)表示，聯合航空計畫先在部分機場使用「尋找」物品的位置資訊，目標是2025年初在整個系統引進這一服務。

AirTag與藍牙(Bluetooth)搭配使用以追蹤裝上AirTag的物品，藍牙信號會秘密且安全地連接到蘋果位置追蹤網路的任何裝置(如其他iPhone)，以此測定裝置的位置。

如果航空公司真的遺失您的行李，旅客應該提交遺失行李報告，查閱航空公司針對遺失或延誤抵達行李的賠償政策，並持續追蹤索賠進度。

新加坡 澳洲 皇家

上一則

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

下一則

全美5連鎖餐廳炸蝦比一比 冠軍來自佛州

延伸閱讀

長榮航空客服 全年無休中英文服務

長榮航空客服 全年無休中英文服務
國台辦控阻撓兩岸航點恢復 陸委會：航空公司客源不足

國台辦控阻撓兩岸航點恢復 陸委會：航空公司客源不足
蘋果攻OLED 中國京滬深蘇等4地設實驗室 降低採購成

蘋果攻OLED 中國京滬深蘇等4地設實驗室 降低採購成
蘋果傳將推有AI功能壁掛式平板裝置 搶攻智慧家居市場

蘋果傳將推有AI功能壁掛式平板裝置 搶攻智慧家居市場

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

2024-11-13 19:30
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

2024-11-11 09:13

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息