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「旅遊星期二」越來越夯 如何真正撿到便宜

編譯周芳苑／即時報導
Image by Mohamed Hassan from Pixabay
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在美國生活，許多人都知道「黑色星期五」(Black Friday)、「網路星期一(Cyber Monday)是血拼享受優惠折扣的絕佳時機，準備大筆購物時往往會等著這兩天再出手；最近又多了一個大撿便宜的好時機，稱為「旅遊星期二」(Travel Tuesday)，感恩節過後的星期二，遊輪、機票、飯店預訂紛紛祭出瘋狂折扣。

「旅遊星期二」業者間的競爭通常比黑色星期五週末更激烈。

麥肯錫公司(McKinsey & Company)2024年10月發布的報告顯示，自2021年到2023年，消費者想在「旅遊星期二」搜尋折扣的興趣大增500%以上。

2024年的旅遊星期二將於12月3日星期二美東時間中午 12點正式登場。有些業者可能會提前於黑色星期五展開，專家建議消費者及早從11月28日感恩節晚上開始密切搜尋折扣優惠。

「旅遊星期二」購物究竟有什麼好處？

正如同「黑色星期五」和「網路星期一」一樣，「旅遊星期二」等於在特定一天祭出折扣激發假日旅遊預訂的興趣，消費者可把握機會預訂冬季週末旅行、或者安排明年的歐洲假期，這一天是搜尋優惠航班、住宿和旅行體驗的最佳時機。

善用訣竅可以發揮「旅遊星期二」的最大價值。專家提出幾個建議。

第一個建議是設定提醒。可開啟 Google Flights、Skyscanner 或 Hopper 等服務的通知，價格一下降馬上獲得通知。紐約郵報(NY Post)的情報網Post Wanted也會提供最新的優惠資訊。

第二點是儘早預訂。根據經驗，許多優惠是數量有限，因此一旦看到折扣，最好立即預訂；此外，有時將行程前後挪動一兩天可省很多錢。

第三點，在網路上查看組合優惠，搜尋包括航班、飯店和租車在內的組合優惠，可能比分項預訂更便宜，還可善用信用卡等累積點數，省更多錢。

如果時間允許，不妨在非尖峰時段出遊，往往有更低的價格。

黑色星期五 租車 Black Friday

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