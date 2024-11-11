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紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

飛美國長程怎麼打發時間？網曝靠1神物連睡到下機

世界新聞網／輯
網友討論搭乘長途飛機如何打發時間。（取材自pexels.com@Pixabay ）
網友討論搭乘長途飛機如何打發時間。（取材自pexels.com@Pixabay ）

美中距離遙遠，最熱門的航線為上海浦東國際機場飛往洛杉磯國際機場，此航班單程平均所需時間為17小時52分，將近18小時的時間必須在機上消磨，可說是相當辛苦。有華人網友分享自身經驗，「每次去三藩市上飛機先來一瓶紅酒，至少能睡八九個小時，醒了上個浴室再來一瓶紅酒，基本上就到了」。

一名網友在小紅書發文詢問，「去美國的飛機上時間太長了，你們在飛機上都是怎麼樣消耗時間呀？」

其他人留言「上次碰到一個小姐姐真是神人，飛行時間16個小時，飛機一起飛開始睡覺，兩餐飯都沒吃，前面看電影的屏幕自始至終沒開，醒的時候還有20分鐘降落」、「去了兩次南美，每次去三藩市上飛機先來一瓶紅酒，至少能睡八九個小時，醒了上個浴室再來一瓶紅酒，基本上就到了」、「看劇睡覺吃飯、看劇睡覺吃飯」、「和旁邊的人嘮嗑」、「一位阿姨從上海到達拉斯一路沒睡，打了一整件毛衣」。

有人建議「千萬別坐國航的，盡量買外國航空的，位置大點」、「上去就睡，睡醒吃顆褪黑素接著睡不著硬睡，下飛機的時候人都飄的腦瓜子都懵」、「刪手機裡的照片啊」、「一個勁兒地睡覺」、「坐空客吧，買wifi看看小說就到了」、「看電影，聽歌」、「睡覺、打單機」、「北京直飛吃半顆安眠藥一覺醒還有2小時到紐約」、「曾經看過五部電影，起飛看到降落，除了眼睛有點累之外，精神抖擻就是盡量不睡覺，這樣下飛機後只要是下午或晚上都非常好，倒時差可以一覺睡到天亮，不會凌晨三點醒」。

華人 小紅書

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