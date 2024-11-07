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賓州長木花園2.5億擴建工程 11/22起驚艷亮相

編譯尤寶琪／即時報導
賓州長木花園一景。圖：pixabay
賓州長木花園一景。圖：pixabay

賓州肯尼特廣場(Kennett Square)的長木花園(Longwood Gardens)雖已獲得「最美花園」的名聲，但卻仍繼續努力自我優化；這座位於賓州南部綠樹成蔭山丘上，以結合了花園、溫室和噴泉聞名的花園，即將推出一樣耗資2.5億元的擴建項目，確保這座歷史性地標能在未來十幾年之內，持續受到民眾的喜愛。

這項擴建計劃包含了一個，看似漂浮在水上的3萬2千平方英尺的溫室，裡面有一個地中海花園，一個1萬2千平方英尺的盆景庭院，一個俯瞰噴泉的華麗新餐廳和一個專為景觀設計師羅伯托．布爾．馬克思(Roberto Burle Marx)所設計之瀑布花園而設的涼亭以及新的樹林；擴建內容將於11月22日起對外開放。

長木花園佔地1100英畝，是由德拉瓦州杜邦家族的皮爾．杜邦(Pierre Samuel du Pont)於1906年所打造；它坐落於白蘭地酒山穀(Brandywine Valley)之中，擁有一系列溫室、噴泉秀，以及坐落在樹林和六個池塘周圍的主題花園。

由紐約建築公司Weiss/Manfredi所設計的西部溫室(West Conservatory)，與花園近十幾年來所打造的任何建築物都不同；其玻璃和金屬結構上有一個不均勻展開的褶皺屋頂，讓人想起附近起伏的山丘；視錯覺(Optical illusion)設計處處可見，像是面對噴泉、以一種懸垂狀傾斜的建築物正面，會讓人誤以為那就是屋頂的輪廓；支撐屋頂的柱子呈現不對稱彎曲狀，會在你靠近建築物時，改變形狀；而整個建築群則是坐落在一個閃閃發光的倒影池上。

池內漂浮的島嶼上散佈著由里德．希爾德布蘭德(Reed Hildebrand)所設計的地中海花園，種植有地中海柏樹(cypress)、龍舌蘭(agave)、月桂樹(bay laurels)和攀牆種植的金橘(kumquat)；並在場內多數設置長凳，希望不同世代的群體都可盡情享受這空間。

毗鄰新溫室的則是全新盆景庭院，將在十幾顆吉野櫻花樹之間，輪流展出50到60盆精心挑選的盆栽，其中包括了數十個由肯尼特收藏於近期所捐贈的盆栽。

賓州 德拉瓦州

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