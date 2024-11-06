帶毛小孩旅行成趨勢 如何輕鬆上路、隨時應變

儘管能帶著貓狗旅行是件讓人興奮的事，但寵物可能不這麼想，且旅行或許有礙牠們的健康，尤其對高齡或健康有問題的寵物。Image by Dominick Vietor from Pixabay

貓狗不只是寵物 ，這些可愛的四腳動物已成為許多人親密的夥伴，超過一半的美國飼主表示，寵物也是家庭的一份子。

國家地理（National Geographic）報導，越來越多人希望在旅行時帶著毛小孩同行，旅遊業也提供從友善寵物旅館到為狗兒設計的航班等多種服務。旅遊顧問卡特（LaDell Carter）表示，攜帶寵物出遊的旅客明顯增多，且他們不惜花費重金，這已不是個小眾市場，而是全面的趨勢。

如果想讓寵物在旅行中保持快樂與健康，以下是動物與旅行專家提供的建議：

寵物健康放首位

儘管能帶著貓狗旅行是件讓人興奮的事，但寵物可能不這麼想，且旅行或許有礙牠們的健康，尤其對高齡或健康有問題的寵物。俄勒岡州 立大學獸醫學院導師莉莉恩·王（Lilian Wong）表示，除了健康外，也要考慮寵物的個性，是喜歡安定生活的宅男，還是有探索精神的社交花蝴蝶？她說，有些動物有冒險精神、喜歡旅行，有些則不然。

旅行的方式

決定攜帶寵物同行時，下個決定就是如何抵達目的地。莉莉恩·王建議選擇公路旅行，她說，隨時可以休息，如果發生緊急狀況，還能開車前往附近的獸醫院，「搭乘飛機就沒有這麼彈性」。

若非得搭飛機，就會很複雜，每家航空公司有各自的規定與要求，且會因出發和抵達目的地、天氣、動物類型或品種、寵物年齡和疫苗 接種狀況而不同。一般來說，除非寵物體積小到可以在整個飛行過程中放在前方座位下方的袋子中，否則必須待在貨艙裡。美國寵物協會發言人默登（Brandi Munden）說，這對許多飼主來說很難接受。

規畫行程時需考慮的問題

- 旅館或度假村是否允許攜帶寵物？如果是的話，有無額外費用或規定？許多旅館只允許每個房間攜帶一定數量的寵物，有些有品種的限制。還有一些旅館禁止寵物獨自留在客房，意即需帶著寵物去任何地方。

- 行程中有哪些項目，目的地對寵物的友善程度如何？當外出時，寵物會整天關在一個陌生的地方，還是可以帶牠們一起去商店、餐廳、參加活動？

- 若與家人團聚時，他們是否有適合寵物的設備，更重要的是，是否喜歡寵物？寵物在兒童或其他動物前的反應如何？

- 如果寵物需就醫，最近的獸醫在哪裡？

為旅行做準備

默登表示，除了打包自己的物品外，還要記得為寵物的必需品留出空間；這包括食物、零食、任何藥物、遛狗繩、繫帶或項圈、水碗、狗床、玩具、貓砂和貓砂盆，以及寵物籠或袋子。此外，要攜帶疫苗注射記錄，以及寵物旅行所需的文件。

如果是牠們的第一趟旅行，讓寵物熟悉即將發生的事會有幫助，例如先在家中開始使用新買的寵物袋、花些時間開車兜風，讓寵物在車內感覺舒適。 默登說，一旦抵達，給寵物一些時間適應，並提供牠們喜歡的毯子或玩具，讓空間更像家；此外，務必做好防護措施，對於狗狗，隨時準備便便袋。

靈活應變

旅行專家常說，記得「打包」耐心，這句話在帶寵物出遊時尤其適用，因為牠們是活的生物，有自己的想法；帶著至少有一件事會出錯（或與預期不一樣）的心態去旅行，備好備胎計畫、降低期望值，就不會感到沮喪或失望。卡特說，接下來就是一起享受旅程了。