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小孩在洛杉磯飯店房內噴「防熊噴霧」 他退房被收3千美元

世界新聞網／輯
網友住飯店退房後被收費，起因為小孩亂玩防熊噴霧。示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）
網友住飯店退房後被收費，起因為小孩亂玩防熊噴霧。示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）

在野外為防止遇到黑熊等野生動物攻擊，可選擇攜帶防熊胡椒噴霧自衛，該款噴霧內含胡椒、辣椒素等，可有效震懾黑熊。不過有華人網友近日赴美旅遊，小孩在其不知情的狀況下於飯店房內使用胡椒噴霧，導致退房後被扣款3000美元，多數人認同飯店做法，直呼「沒讓你賠醫藥費就不錯了」。

一名網友在小紅書分享自己投宿洛杉磯威斯汀飯店後被扣款的經歷，飯店方解釋，係因在房間內使用胡椒噴霧，造成嚴重干擾而產生的，後續花了數小時重新安置其他客人，由於工作人員暴露在胡椒噴霧中，甚至出動消防部門及醫護人員，且房間有一段時間無法出售，需要進行專業的清潔服務。

該網友表示，自己沒有看到小孩按壓胡椒噴霧，據小孩說法，是只有在廁所中按壓一次而已，之後一行人便退房離開，因此也沒有察覺異狀，「應該是清潔人員聯絡飯店報警了，我不了解熊噴這個東西，買了沒有用到，我沒看到孩子噴，不知道影響這麼大，這個不是說噴了很多才會造成這麼大影響嗎？問他說就按了一下在廁所」。他坦承沒注意到小孩行徑，不然一定會阻止或留下來處理。

其他人多力挺飯店方，紛紛留言「扣的太多了？飯店沒報警起訴你不錯了」、「孩子承認的一下你猜猜是幾下」、「為什麼要在室內噴防熊噴霧」、「密閉空間這玩意有多大威力你不知道嗎？之前有個完蛋玩意兒在大教室噴了一下，200人那種的大教室，嗆的我差點叫救護車」。

還有人表示「防熊噴霧在美國是正正經經的武器，比普通胡椒噴霧強大很多，可憐的清潔工工作被熏成這樣是要進醫院治療的，人家沒讓賠醫藥費就不錯了...這種武器不能讓小孩碰到的真的會死人的。一定要小心，一定要教育小孩，自己也要學會，了解這種武器的攻擊性。飯店charge你們完全天經地義，房間可能至少一個月都不能住人」。

洛杉磯 華人 小紅書

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