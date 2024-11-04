小孩在洛杉磯飯店房內噴「防熊噴霧」 他退房被收3千美元
在野外為防止遇到黑熊等野生動物攻擊，可選擇攜帶防熊胡椒噴霧自衛，該款噴霧內含胡椒、辣椒素等，可有效震懾黑熊。不過有華人網友近日赴美旅遊，小孩在其不知情的狀況下於飯店房內使用胡椒噴霧，導致退房後被扣款3000美元，多數人認同飯店做法，直呼「沒讓你賠醫藥費就不錯了」。
一名網友在小紅書上分享自己投宿洛杉磯威斯汀飯店後被扣款的經歷，飯店方解釋，係因在房間內使用胡椒噴霧，造成嚴重干擾而產生的，後續花了數小時重新安置其他客人，由於工作人員暴露在胡椒噴霧中，甚至出動消防部門及醫護人員，且房間有一段時間無法出售，需要進行專業的清潔服務。
該網友表示，自己沒有看到小孩按壓胡椒噴霧，據小孩說法，是只有在廁所中按壓一次而已，之後一行人便退房離開，因此也沒有察覺異狀，「應該是清潔人員聯絡飯店報警了，我不了解熊噴這個東西，買了沒有用到，我沒看到孩子噴，不知道影響這麼大，這個不是說噴了很多才會造成這麼大影響嗎？問他說就按了一下在廁所」。他坦承沒注意到小孩行徑，不然一定會阻止或留下來處理。
其他人多力挺飯店方，紛紛留言「扣的太多了？飯店沒報警起訴你不錯了」、「孩子承認的一下你猜猜是幾下」、「為什麼要在室內噴防熊噴霧」、「密閉空間這玩意有多大威力你不知道嗎？之前有個完蛋玩意兒在大教室噴了一下，200人那種的大教室，嗆的我差點叫救護車」。
還有人表示「防熊噴霧在美國是正正經經的武器，比普通胡椒噴霧強大很多，可憐的清潔工工作被熏成這樣是要進醫院治療的，人家沒讓賠醫藥費就不錯了...這種武器不能讓小孩碰到的真的會死人的。一定要小心，一定要教育小孩，自己也要學會，了解這種武器的攻擊性。飯店charge你們完全天經地義，房間可能至少一個月都不能住人」。
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