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便宜遊夏威夷正是時候 記住這些省更多

編譯周靜芝 / 即時報導
夏威夷海灘。Image by amandinelefebvre1 from Pixabay
夏威夷海灘。Image by amandinelefebvre1 from Pixabay

原始的自然風景、美麗的海灘、美味的佳餚與獨特的文化，讓夏威夷成為許多旅客必遊之地，但前往夏威夷旅遊的價格不菲，尤其是在旺季。旅遊與休閒（Travel+Leisure）雜誌指出，只要遵循幾個聰明的方法，就不難搶到便宜的航班，並讓夢幻假期更經濟實惠。

以下是飛往夏威夷最便宜的時段，以及更多符合預算的旅遊訣竅。

如何買到便宜的機票

旅遊網站Expedia發言人表示，9月是前往夏威夷最便宜的月份之一，比高峰期的機票價格可節省超過25%或近245元，是享受較少人潮與較低花費的好時機。他說，雖然正值颶風季節，但影響夏威夷群島的颶風相對不多。

一般來說，從西岸飛往夏威夷的機票比美國其他地方便宜。因此，如果住在其他地方，可以考慮搭乘廉航飛往西岸，再從那裡搭乘飛往夏威夷的航班。使用兩張不同機票旅行時，需預留寬裕的停留時間，如果錯過轉機，航空公司不負責重新訂位。

根據Expedia提供的2024年航空旅行訣竅，在出發前28天預訂國內航班的旅客最多可節省24%的機票費用；此外，Expedia發言人提醒，基本經濟艙一開始可能比較便宜，但若加上座位選擇或行李費，省下來的錢可能就不那麼明顯了；只有在行李不多且不介意可能被困在中間座位時，才買基本經濟艙機票。

其他節省旅費的方法

- 住在海灘外的飯店：越靠近海灘的飯店越貴，如果不介意離海灘幾個街區，通常可以省下一些錢。

- 不選海景房：同樣地，如果預訂了海景飯店，不要再為了海景房而多掏錢。選擇城市或花園景觀會比較便宜；無論如何，端視個人打算泡在飯店的時間。

- 預訂有廚房的住宿：雖然支持遊客多在當地餐廳消費，但每天都這樣做代價也不小，所以可考慮預訂有廚房的房間，自己做飯、省下一些錢。

- 到餐車用餐：想品嘗物美價廉的食物，可以前往當地的餐車。夏威夷有許多餐車，各種食物應有盡有。

- 租車時間：夏威夷許多景點，汽車是必不可或缺的交通工具，但與其整個旅遊期間租車，不如考慮只租幾天，將需開車的活動都集中在這幾天，然後用其餘時間來享受海灘風光。

- 免費景點與活動：夏威夷有許多活動都是免費的，無論是徒步旅行、參觀某些公園、花園、浮潛，還是觀看衝浪，都不傷荷包。

夏威夷 機票 租車

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