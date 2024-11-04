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黃石公園多數道路11/1起封閉 遊客前往時要注意的事

編譯尤寶琪／即時報導
作為年度冬季封園的一部分，黃石國家公園(Yellowstone National Park)將於11月1日起關部大部分道路，禁止車輛通行。美聯社
作為年度冬季封園的一部分，黃石國家公園(Yellowstone National Park)將於11月1日起關部大部分道路，禁止車輛通行。美聯社

作為年度冬季封園的一部分，黃石國家公園(Yellowstone National Park)將於11月1日起關部大部分道路，禁止車輛通行。

根據國家公園管理局(National Park Service)，黃石國家公園將從11月1日起關閉其西、南和東部入口，禁止常規車輛通行；這次的封園，主要是要讓公園官員，有時間將道路準備好，給雪地摩托車和雪地汽車通行使用；這些道路將於12月1日重新允許進入。

不過，並非所有的道路都會關閉，無畏冬季寒冷氣候的遊客可以開車，從蒙大拿州加德納(Gardiner)的北部入口和庫克城(Cooke City)/銀門(Silvr Gate)的東北入口進入園區，但應預期會碰上降冰雪的天氣，以及因氣候原因而發生道路封閉的可能性。

遊客可以透過公園的即時道路地圖，來了解公園最新情況，或透過發簡訊「82190」到888-777號碼，來註冊道路警報。

國家公園管理局還指出，橫跨懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州的黃石公園，其周圍的交通是「全年開放」的，而當地商家則會提供各種秋季和冬季休閒活動。

每年，隨著天氣變冷，黃石公園就會變成一個有著各種有趣活動的寒冷，從仙越野滑雪、雪地行走到雪地摩托車以及欣賞覆蓋在白雪下的老忠實泉(Old Faithful)噴發等等；此外，冬季也是參訪遊客較少的淡季時間，但同時也是觀賞野狼和大角羊等野生動物的絕佳時機。

話雖如此，在冬季前往黃石公園的旅客應該注意，因為園區內許多設施，的確會在冬季關閉，這包括了商店、餐廳和露營地；國家公園管理局建議，遊客出遊前先上網查看冬季營業日期，確認開放時間，免得白跑一趟。

黃石公園 蒙大拿州 懷俄明州

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