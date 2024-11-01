享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

達美（Delta）航空。美聯社

內幕（Insider）新聞網站撰稿人蘿賓絲（Jill Robbins）每個月至少出差一次，她的達美（Delta）航空聯名卡與全球1500多個機場貴賓室的會員卡Priority Pass，讓她不論在哪都能使用機場貴賓室。她表示，身為飛行常客，以下是她在機場貴賓室從不做的五件事：

1. 看到第一個座位就坐下

多數機場貴賓室都有各式各樣的座位，從附有電源插座的書桌式工作區到舒適的軟墊沙發應有盡有。但蘿賓絲表示，除非貴賓室非常擁擠，而且那是她唯一的選擇，否則不會看到第一個空位就坐下。她說，她會從入口處是否有人排隊來判斷貴賓室有多擁擠，許多貴賓室在接近飽和時便不再開放，所以找座位通常不是問題。

如果不熟悉貴賓室的布局，她會走一圈看看所有座位。蘿賓絲說，她會先找附有USB插槽的舒適椅子，這樣就可為手機充電；她也喜歡坐在遠離自助餐檯、吧台和洗手間的位置，可享有安靜的片刻。

2. 把胃塞滿食物

貴賓室供應的食物差異很大，從精心設計的菜餚，到一碟碟小吃與隨手可取的零食，但通常有許多熱食。蘿賓絲說，這些食物可能很誘人，但她沒有「不吃白不吃」的心態，除非餓壞了或知道有段時間吃不到東西，否則不會把盤子裝滿滿，讓長途飛行前吃太飽或脹氣。

雖然酒吧總是旅客的熱門選擇，但她不太在意那些免費提供的酒精飲料。她說，偶爾會喝一點，但不想在長途飛行前脫水，或醉到未注意隨身行李及登機時間。

3. 不顧其他旅客感受

蘿賓絲表示，除非貴賓室幾乎空無一人，否則她不會佔用一個以上座位，也不會把背包放在椅子上；當她在找座位時，有時很懊惱，因為許多座位被佔當成置物空間。

她說，使用耳機也是基本規則，雖然她經常看見有人不戴耳機就觀賞影片或用FaceTime視訊，「這很無禮」。

蘿賓絲也經常看到一些噁心行為，例如脫鞋把腳放在桌椅上，或不在洗手間剪指甲。她說，貴賓室提供了舒適、像家的環境，但要記住它們是公共空間。

4. 小睡片刻

蘿賓絲表示，即使很累，且貴賓室有舒適的躺椅，她也不會在那睡覺，總是擔心會錯過航班。即使轉機期間很長，她也未累到非睡一覺不可，何況多數貴賓室都有時間限制。她說，如果很累，讓雙腳休息一下就夠了。

5. 到機場另一個航廈使用貴賓室

蘿賓絲說，雖然她喜歡待在貴賓室，但除非停留至少兩小時，否則不會離開航班的航廈去尋找貴賓室；即使她對機場很熟悉，仍會猶豫是否要這樣做。她說，她絕不想錯過航班，只因為想在登機前享受些額外的舒適。