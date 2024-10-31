華盛頓州山區 隱藏全美最有聖誕氣氛小鎮

華盛頓州萊文沃思(Leavenworth)小鎮。Image by 1004us from Pixabay

歐洲地區在聖誕節 期間，處處充滿了古典、童話般的場景，人人嚮往；但你知道嗎，其實在華盛頓州 的喀斯開山脈(Cascade Mountains)中，也隱藏了一個歐洲風格小鎮，看起來就像是電影中的場景。

華盛頓州充滿了美麗的冬季小鎮，但是傳統巴伐利亞小鎮萊文沃思(Leavenworth)，是慶祝聖誕節最熱鬧的地方，以充滿了各種節日慶典、迷人街道和白雪覆蓋的高山背景而聞名，就算是不喜歡過節的人，也一定會為這裡神奇的節日氣氛而感嘆。

萊文沃思與其他聖誕節目的地不同之處在於，其獨特的巴伐利亞風格的建築和文化；萊文沃思原本只是個平淡無奇的小鎮，是在60年代時該鎮鎮長，有意識的改變下，才讓萊文沃思變成現在的美麗模樣。

由於小鎮周圍環繞著美麗程度能與歐洲的阿爾卑斯山脈相媲美的喀斯喀特山脈，小鎮領導人因此決定，徹底將小鎮改造成德國 巴伐利亞地區風格，給遊客一個徹底的歐洲風體驗，寄望藉此吸引遊客。這決定也確實奏效了，因為萊文沃思現在每年都能吸引超過300萬遊客前來。

萊文沃思聖誕慶典中最驚人的元素之一，則是小鎮的裝飾燈光；每年，萊文沃思都會在樹木、燈柱和建築物裝飾上50萬盞聖誕彩燈，把小鎮轉變成一個閃閃發光的仙境，營造出充滿魔法氣息的氛圍，吸引大批遊客前來參觀。

此外，由於萊文沃思座落於喀斯喀特山脈，冬季經常都會下雪，所以每年聖誕節時期，遊客都有很高的機會，可以體驗一個美麗的白色聖誕；其實，萊文沃思是華盛頓州降雪最多的城鎮之一。

白雪皚皚的街道，加上節日燈光和舒適的巴伐利亞風格建築，成功把小鎮變成一個冬季仙境，完美融入節日氣氛；你若夢想要過一個充滿魅力與魔力的傳統冰雪聖誕節，那萊文沃思就是最理想的選擇。

萊文沃思的聖誕燈光，會從感恩節開始一直持續到二月的最後一天，讓想要親身體驗這美麗聖誕燈光秀的民眾，有充分來訪的時間。

另外，距離小鎮中心地區步行僅需15分鐘距離外，還有個萊文沃思麋鹿農場(Leavenworth Reindeer Farm)，讓遊客可以來這裡撫摸、餵食和認識麋鹿這動物。