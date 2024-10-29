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安全遊國家公園 這10類物品記得打包

編譯廖振堯／即時報導
黃石公園。Image by Free Photos at divvypixel.com from Pixabay
黃石公園。Image by Free Photos at divvypixel.com from Pixabay

國家公園的風貌及生態引人入勝，然而不論是野生動物、極端天氣、迷失方向皆是潛在威脅；國家公園管理局(National Park Service，NPS)卻提醒，民眾未做足準備可能才是最危險的，今日美國(USA Today)便列出遊歷國家公園必備的10類物品，以及必須注意的幾件事。

NPS發言人賀南德茲(Cynthia Hernandez)表示，本質上致命或危險的並不是公園本身，而是民眾事前準備及遊覽公園、活動的方式。

必備的10類物品分別為：導航設備、防曬品(寒冷天氣亦然)、保暖衣物、照明設備、急救用品、生火器具、維修零件及工具、營養品、水分補給、緊急營帳。此外賀南德茲說務必穿上適合的鞋子，NPS統計園內第三大意外死亡原因其實是失足。同一期間與野生動物相關的死亡人數僅3人，即使如此賀南德茲也提醒不要試圖以任何方式碰觸、餵食野生動物，應保持安全距離。

賀南德茲表示，國家公園之旅事實上「從家裡就開始了」，出發前就要規劃好活動，具體去哪、如何到達該處、晚上在哪過夜、需要哪些許可證、需要什麼預約，都得研究透徹。NPS網站提供各種有用資訊及旅行規劃指南，如果需要更多協助，也可以透過網頁的資訊或社群媒體聯繫NPS。

在出發前，賀南德茲建議檢查旅行前兩周、到達當天以及整趟旅行的的天氣，以便自己有足夠的時間適應氣候和海拔。她警告，即使氣溫、陽光和降雨量數據與民眾的家鄉相似，海拔若更高便有高山症風險。

此外也要和旅行外的親友分享旅行計劃，包括目的地、預計離開多長時間、何時回來。「他們很可能便是您的緊急聯絡人，確保您按時回到飯店或露營地。如果沒有收到您的訊息並懷疑可能發生緊急情況，就有人可以聯繫公園管理員或撥打911。」

抵達國家公園後，離開遊客中心前一定要拿一張實體地圖。部分園內地區收訊很差或沒有訊號，即使可以通過NPS應用程式下載離線地圖到手機上，電子產品依然有可能失靈。開始園內活動後，賀南德茲建議無論目的是哪裡，最好都留在小徑上，如果臨時需要幫助，在小徑上比較有可能遇到其他遊客或管理員。

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