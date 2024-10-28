「國家地理」2025年全球最佳旅遊勝地 美國這3地入選

愛達荷州的博伊西（Boise）。Image by Pinpals from Pixabay

在義大利 、西班牙等熱門景點出現過度旅遊「疲態」之際，「國家地理」 (National Geographic) 公布了2025年全球最佳旅遊勝地名單，從不起眼的印尼 島嶼到愛達荷州 等不那麼異國情調的地方。紐約郵報（New York Post）報導，這份名單反映人們對於較不知名「遠方」的渴望，遠超過熱門旅遊景點。

「國家地理」稱，遊客受到歡迎並能支持當地環境與社區是他們評選的重點，造訪這些特定目的地將讓當地人與旅遊者都受益。主編盧姆（Nathan Lump）表示，他將這份名單視為「國家地理」的年度邀約，促使人們走出家門，探索世界各地絕妙、多樣的景點與體驗，透過旅遊連結喜悅與希望。

在這份一長串名單中不乏出人意表的選擇，例如印尼偏遠的拉賈安帕特群島（Raja Ampat）、加勒比的巴貝多（Barbados）、瓜地馬拉的安地瓜火山（Antigua）、非洲突尼西亞與塞內加爾等。

即使是廣受歡迎的旅遊國家，「國家地理」推薦的地點也非尋常，例如與墨西哥舞蹈淵源深厚、被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的瓜達拉哈拉（Guadalajara）；愛爾蘭南部正耗資1280億美元翻新藝廊與水岸的的科克（Cork）；義大利自中世紀所建、可提供住宿的200座僧侶修道院（Cenobitic Monasteries）；而同樣擁有日本傳統文化與建築的金澤（Tunisia）則取代了遍地觀光客的京都。

在美國，有三個地方上榜，理由同樣很特別。首先是愛達荷州的博伊西（Boise），「國家地理」將該州快速成長的首府選為代表西班牙後裔巴斯克-美國人（Basque-American）文化的中心，其歷史可追溯至19世紀，明年的巴斯克文化節（Jaialdi），將慶祝當地豐富的傳統文化。

另外兩個入選者，一是佛羅里達州的奧卡拉國家森林（Ocala National Forest），「國家地理」稱，這個綠洲保護區擁有豐富的湖泊、野生動物，是遠離都市喧囂的理想之處；被許多旅人「捨棄」的洛杉磯（Los Angeles）則因文化場所正蓬勃發展，特別是展示黑人藝術的非營利組織Destination Crenshaw而受到「國家地理」的青睞。