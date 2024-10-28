我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBS：川普大規模遣返計畫每年花費約880億

提前投票首日 紐約市14萬人完成投票創新高

「國家地理」2025年全球最佳旅遊勝地 美國這3地入選

編譯周靜芝 / 即時報導
愛達荷州的博伊西（Boise）。Image by Pinpals from Pixabay
愛達荷州的博伊西（Boise）。Image by Pinpals from Pixabay

義大利、西班牙等熱門景點出現過度旅遊「疲態」之際，「國家地理」 (National Geographic) 公布了2025年全球最佳旅遊勝地名單，從不起眼的印尼島嶼到愛達荷州等不那麼異國情調的地方。紐約郵報（New York Post）報導，這份名單反映人們對於較不知名「遠方」的渴望，遠超過熱門旅遊景點。

「國家地理」稱，遊客受到歡迎並能支持當地環境與社區是他們評選的重點，造訪這些特定目的地將讓當地人與旅遊者都受益。主編盧姆（Nathan Lump）表示，他將這份名單視為「國家地理」的年度邀約，促使人們走出家門，探索世界各地絕妙、多樣的景點與體驗，透過旅遊連結喜悅與希望。

在這份一長串名單中不乏出人意表的選擇，例如印尼偏遠的拉賈安帕特群島（Raja Ampat）、加勒比的巴貝多（Barbados）、瓜地馬拉的安地瓜火山（Antigua）、非洲突尼西亞與塞內加爾等。

即使是廣受歡迎的旅遊國家，「國家地理」推薦的地點也非尋常，例如與墨西哥舞蹈淵源深厚、被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的瓜達拉哈拉（Guadalajara）；愛爾蘭南部正耗資1280億美元翻新藝廊與水岸的的科克（Cork）；義大利自中世紀所建、可提供住宿的200座僧侶修道院（Cenobitic Monasteries）；而同樣擁有日本傳統文化與建築的金澤（Tunisia）則取代了遍地觀光客的京都。

在美國，有三個地方上榜，理由同樣很特別。首先是愛達荷州的博伊西（Boise），「國家地理」將該州快速成長的首府選為代表西班牙後裔巴斯克-美國人（Basque-American）文化的中心，其歷史可追溯至19世紀，明年的巴斯克文化節（Jaialdi），將慶祝當地豐富的傳統文化。

另外兩個入選者，一是佛羅里達州的奧卡拉國家森林（Ocala National Forest），「國家地理」稱，這個綠洲保護區擁有豐富的湖泊、野生動物，是遠離都市喧囂的理想之處；被許多旅人「捨棄」的洛杉磯（Los Angeles）則因文化場所正蓬勃發展，特別是展示黑人藝術的非營利組織Destination Crenshaw而受到「國家地理」的青睞。

義大利 愛達荷州 印尼

上一則

埃及旅遊千萬別自稱中國人 他曝被坑錢實例

下一則

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

延伸閱讀

持學生簽證做自媒體 恐涉非法打工

持學生簽證做自媒體 恐涉非法打工
日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AIT

日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AIT
伯恩斯：美中對抗將持續10年 不只口頭 更擴及行動

伯恩斯：美中對抗將持續10年 不只口頭 更擴及行動
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

熱門新聞

花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

2024-10-22 09:15
花椰菜。Image by マサコ アーント from Pixabay

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

2024-10-24 10:28
米飯。Image by Leo Boy from Pixabay

煮米飯加入這一食材 好吃不止一倍

2024-10-18 12:26
東方紫荆（Eastern redbud）。Image by Mike Goad from Pixabay

庭院種植這5種樹 可提升房產價值

2024-10-24 09:43
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

2024-10-21 11:24
大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

Kirkland這5種商品 好市多會員10月別錯過

2024-10-18 09:43

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪