全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

排名最差的美國航空公司則是邊疆航空。美聯社

隨著感恩節和聖誕節 旅遊旺季的到來，數百萬美國人都開始準備物色出遊的機票。

英國媒體「每日電訊報」(The Daily Telegraph)研究人員，針對90家主要航空公司的飛行體驗、行李政策、可靠性和航班轉接等要素進行了評估，而民眾對班機延誤、食物品質差和座位狹窄等常見抱怨，也同樣在評價之中。

在這新出爐的排名中，美國航空公司飽受猛烈的抨擊；邊疆航空(Frontier Airlines)、忠實航空(Allegiant Air)和精神航空(Spirit Airlines)分別佔據倒數四名中的三個名額。

且沒有一家美國航空公司，進入排名前20名；美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)都輸給了衣索比亞航空(Ethiopian Air)。

精神航空在這90家航空公司中，排名第87位，飛行體驗分數只有15分、可靠性為55分、行李規定為40分、航班轉接則只有26分。

這家以誤點和缺乏物質享受而臭名昭著的廉價航空，據悉在與其債券 持有人討論潛在破產 申請的條件。

精神航空目前正面臨虧損和收入下降的困境，再加上該航空公司的33億元債務負擔即將到期，其中包括將在一年內到期的超過11億元的擔保債券。

忠實航空的分數則是低了一分，排名第88名；這家聯航的飛行體驗分數高於精神航空，來到35分，但可靠性則只有50分，行李規定方面則為20分，航班轉接方面則是31分。

排名最差的美國航空公司則是邊疆航空，總分只有285分，排名第89名，其飛行體驗只拿到15分，可靠性得了53分，行李方面只有20分，航班轉機方面也只有27分。

邊疆航空近幾個月以來，面臨了不少負面消息，空服人員則因為公司新商業模式，意味著他們必須每天返回出發地，而威脅要罷工。

「每日電訊報」在分析中寫到：「這證實了美國航空公司把乘客視為自動裝載貨物的名聲。」

雖然沒有美國航空公司擠進前20名，但阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和達美航空(Delta Air Lines)的表現較佳，分別排名第23名和第24名。