他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

洛杉磯。圖：pixabay

一位遊歷過超過76個國家的旅遊行家指出，洛杉磯是他認為最不適合前往度假的地方。

每日郵報旅遊版編輯帕默（Mark Palmer）對「天使之城」抨擊稱，如果有大把鈔票，你會玩得很開心，否則很容易感到迷失和疏離，「高速公路穿城而過的地方從來都不能讓人輕鬆旅遊」。

帕默也批評當地的巴士觀光 團，他說，他們會帶你參觀好萊塢巨星住處，實際上卻是「圍著鐵絲網的高牆」；他還稱，威尼斯海灘成了裝模作樣拍照者與電視節目「愛之島」（Love Island）粉絲的朝聖地。

杜拜也在這位旅行常客的禁飛名單上，他說，他只會去一次，絕對不會再去，儘管在沙漠中興建大都會 是項「驚人的工程壯舉」。

帕默指出，蜜月夢想之地馬爾地夫同樣不值一顧，不「懂」那些炒作文字。他說，那些恬靜美麗的環礁毫無文化，到了晚上什麼都看不到；海水通常只及腰部；無法到路邊酒吧來杯啤酒；在早餐、午餐和晚餐時看到的都是同一群人。他說，即使最便宜的葡萄酒，價格仍然高得嚇人。

下一個被帕默「刪除」的目的地是米克諾斯島 (Mykonos)，其他熱愛旅行的人也不滿這裡物價太高。帕默說，二、三十年前的米克諾斯一定很吸引人，現在連坐著曬太陽的躺椅都所費不貲；每當遊輪停泊時，鎮上就被擠得水洩不通，「一切都與傳統希臘島嶼應有的風貌天差地遠」。

帕默也會避開觀光客太多的巴塞隆納（Barcelona），以及過度開發的馬爾他島（Malta）。取而代之的是，他選擇了「洋溢加勒比海島風情」的格瑞那達（Grenada），因為那裡的人「溫和、開放、熱情、充滿感染力的快樂」；或是義大利 南部城市萊切（Lecce），帕默說，遊客會讚嘆那裡宏偉的庭院宮殿、大廣場、廣闊的露天劇場等，難怪它被稱為「南方的佛羅倫斯」，但少了擁擠的人潮。

帕默的推薦清單上還有摩洛哥、盧旺達、冰島、日本、冬季的威尼斯以及斯德哥爾摩。他稱讚，瑞典首都的街道潔淨，公園與森林近在咫尺，到處都是水岸風光；還有世界上最美麗的歌劇院之一，老城Gamla Stan有壯觀的林蔭大道、精緻的巷弄，以及各種水上交通工具。