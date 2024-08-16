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星宇航空首航台北-西雅圖航線 董事長張國煒親自執飛

記者周湘芸／台北即時報導
台北-西雅圖首航JX032班機啟航，由星宇航空董事長張國煒執飛。(星宇航空提供)
台北-西雅圖首航JX032班機啟航，由星宇航空董事長張國煒執飛。(星宇航空提供)

星宇航空16日開航北美的第三個航點西雅圖，台北-西雅圖首航JX032班機於晚間8時啟航，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，並於桃園國際機場第二航廈D1登機門舉辦首航活動。

為了西雅圖航線開幕，星宇航空將派克市場的招牌霓虹燈帶到了候機室，並提供星巴克的美式咖啡供首航旅客享用，另也安排木琴打擊樂表演，演奏電影《西雅圖夜未眠》主題曲等知名美式風格樂曲，氣氛熱絡。

星宇航空表示，歡慶西雅圖航線開航，與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮，首航起至9月15日搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙的旅客，可享「煥顏明星旅行組」保養品，包括乳霜、精華露、眼霜等。

星宇航空執行長翟健華表示，西雅圖為北美科技重鎮，同時也是西岸的重要航點，具有強大的轉機功能，相信開闢後可更便利地為北美和東南亞轉機客服務。此外，西雅圖-塔科馬國際機場為星宇航空深度合作夥伴阿拉斯加航空的主要樞紐，因此規劃下午抵達西雅圖，方便旅客搭配阿拉斯加航空轉機前往上百個北美內陸航點。

星宇航空表示，西雅圖航線開航初期每周3班飛航，並計劃於明年年初增班為每日飛航。另外，星宇航空與阿拉斯加航空的共掛班號航班將於第4季開始營運，旅客可於星宇航空官網購買轉機北美內陸的航班，並累積COSMILE哩程。

星宇航空指出，目前全球航點擴及北美三大城市洛杉磯、舊金山、西雅圖，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等22個城市，9月1日起開航台北-雅加達航線。此外，星宇航空也積極經營台中航線，目前自台中機場飛航澳門、峴港，並將於10月27日起開闢台中-富國島航線。

為了西雅圖航線開幕，星宇航空於候機室舉辦慶祝活動。(星宇航空提供)
為了西雅圖航線開幕，星宇航空於候機室舉辦慶祝活動。(星宇航空提供)

西雅圖 星巴克 星宇航空

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