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現在還有所謂的旅遊淡季嗎?

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Нарова from Pixabay
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雖然沒有人喜歡在旅遊時碰上擁擠的人潮和不見終點的排隊人龍，或是前往知名景點時必須額外付前參訪，但在所謂的旅遊旺季出遊，這種情況就難免會出現。

以往，想要撿便宜的人，可以試圖在旅行淡季出遊；舉例來說，義大利在秋季價格通常較便宜，而香港的價格在炎熱的夏季更便宜。

但自從新冠肺炎疫情後，旅遊似乎不再有旺季與淡季之分。許多公司企業和學校，改成遠距離工作，為許多人提供了長時間離開自家的難得機會。有些公司在疫情結束後，仍保留了遠距離工作政策，給員工提供了在領取薪水的同時，能繼續探索世界的機會。

但這些遊客，卻帶來不少問題。每天都有打擊「觀光公害」(overtourism)的消息登上新聞頭條，像是荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)的新酒店禁令、日本的拍照路障以及西班牙加納利群島(Canary Islands)的大規模抗議活動。根據聯合國(UN)，全球旅行會在2024年恢復到疫情前的水平，且可能會更高。

如果是這樣，那以後旅遊還會有淡季嗎？

根據西班牙旅行數據和分析公司ForwardKeys，針對世上最受歡迎的三個海灘旅遊目的地泰國、夏威夷和馬爾地夫所進行的計算，這三個地區的每月平均遊客是全年總量的8%。

ForwardKeys董事龐蒂( Olivier Ponti)指出：「泰國淡季通常是四到九月，因為這段期間很炎熱；但在這段淡季期間，每月遊客量占全年總量的7%，這意味這季節性差異變得很小。」

換句話說，「像這樣的地方，已經沒有淡季可言。」

旅遊公司Low Season Traveller的老闆布朗(Ged Brown)指出：「 大多人傾向認為，淡季是一年中天氣最糟糕的時候。」但氣候變遷正在重新定義「最糟糕」的氣候。

疫情 泰國 義大利

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