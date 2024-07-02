我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓檢察官同意川普「封口費」案延後判刑

長壽藍區哥斯大黎加 居民常吃這4種食物

航空記者為何愛選走道機位？

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by StockSnap from Pixabay
Image by StockSnap from Pixabay

搭機時，每個人對座位的選擇各有所好，身為一名經常需要出差、專門報導航空公司的記者，內幕（Insider）新聞網站的萊恩斯（Taylor Rains）在長途飛行時，最喜愛的是靠走道的座位。

萊恩斯舉例說，今年初他花了約100元獲得芬蘭航空（Finnair）往返紐約與赫爾辛基的走道機位。1月時，他還多掏50元訂下印度航空（Air India）的走道機位；此外，預訂8月北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）飛越大西洋的航班時，也多付了20元。

萊恩斯指出，他寧可多花點錢選擇走道機位的原因有二。一是，他喜歡能方便進出。他說，自己有點控制狂，因此在沒有亂流的情況下，不能隨時起身伸腿或上廁所，並非他理想的飛行體驗。

二是去年起發生在他身上的一項改變。萊恩斯表示，在過去十年間，他對多數未知、帶有冒險性質的事物一無所懼，但卻對搭機產生「幽閉恐懼症」。去年他在幾次超長途的旅行中選擇了靠窗機位，以為這樣會睡得更安穩，沒想的侷促的空間讓他更難入眠；走道機位則有足夠的空間，讓他在需要時可活動身體。

萊恩斯說，考量這些因素，他覺得與其讓個人需求造成別人麻煩，不如多花點錢訂個靠走道的座位。他說，自己有「討好型」人格傾向，除非情況緊急，否則絕不會妨礙鄰座旅客進出。

萊恩斯表示，他的偏好或許不適用於每個人，像有些人抱怨走道機位，因為會被空服人員的推車撞到、缺乏隱私，以及因無法倚著機艙壁而難以入睡；對他而言，這些都不構成困擾，他只要有頭枕就能睡著，且一向睡得沈，不會被聲響或突來的顛簸驚醒。

當然，有時萊恩斯也希望能有個靠窗的座位，例如某次他搭乘印度航空飛越喜馬拉雅山時，他在中間的座位上看不到窗外，幸好鄰座旅客讓他靠過去拍了一張照片。

印度 喜馬拉雅山

上一則

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪十萬

下一則

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

延伸閱讀

員工缺住房 愈來愈多愛爾蘭雇主被迫當房東

員工缺住房 愈來愈多愛爾蘭雇主被迫當房東
世界最大規模「環太軍演」登場 美官員：對中國示警停止霸凌近鄰

世界最大規模「環太軍演」登場 美官員：對中國示警停止霸凌近鄰
新州長期熱浪惡化乾旱 部分地區限水

新州長期熱浪惡化乾旱 部分地區限水
住房危機下 愈來愈多愛爾蘭企業扮房東 助員工搞定住宿問題

住房危機下 愈來愈多愛爾蘭企業扮房東 助員工搞定住宿問題

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22

超人氣

更多 >
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家
第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人