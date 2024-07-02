航空記者為何愛選走道機位？

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搭機時，每個人對座位的選擇各有所好，身為一名經常需要出差、專門報導航空公司的記者，內幕（Insider）新聞網站的萊恩斯（Taylor Rains）在長途飛行時，最喜愛的是靠走道的座位。

萊恩斯舉例說，今年初他花了約100元獲得芬蘭航空（Finnair）往返紐約與赫爾辛基的走道機位。1月時，他還多掏50元訂下印度 航空（Air India）的走道機位；此外，預訂8月北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）飛越大西洋的航班時，也多付了20元。

萊恩斯指出，他寧可多花點錢選擇走道機位的原因有二。一是，他喜歡能方便進出。他說，自己有點控制狂，因此在沒有亂流的情況下，不能隨時起身伸腿或上廁所，並非他理想的飛行體驗。

二是去年起發生在他身上的一項改變。萊恩斯表示，在過去十年間，他對多數未知、帶有冒險性質的事物一無所懼，但卻對搭機產生「幽閉恐懼症」。去年他在幾次超長途的旅行中選擇了靠窗機位，以為這樣會睡得更安穩，沒想的侷促的空間讓他更難入眠；走道機位則有足夠的空間，讓他在需要時可活動身體。

萊恩斯說，考量這些因素，他覺得與其讓個人需求造成別人麻煩，不如多花點錢訂個靠走道的座位。他說，自己有「討好型」人格傾向，除非情況緊急，否則絕不會妨礙鄰座旅客進出。

萊恩斯表示，他的偏好或許不適用於每個人，像有些人抱怨走道機位，因為會被空服人員的推車撞到、缺乏隱私，以及因無法倚著機艙壁而難以入睡；對他而言，這些都不構成困擾，他只要有頭枕就能睡著，且一向睡得沈，不會被聲響或突來的顛簸驚醒。

當然，有時萊恩斯也希望能有個靠窗的座位，例如某次他搭乘印度航空飛越喜馬拉雅山 時，他在中間的座位上看不到窗外，幸好鄰座旅客讓他靠過去拍了一張照片。