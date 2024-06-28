開著旅館上路 全美露營車銷量上升

露營車。Image by Jill Wellington from Pixabay

露營車市場經歷去年的低迷後，跡象顯示已漸露曙光；消費者雖然態度謹慎，但仍不乏買家；業界即便對前景保持審慎，卻越來越趨樂觀。

有線電視新聞網（CNN）報導，露營車行業不僅營運逐漸步入常軌，且正恢復慣例：扮演經濟晴雨表的角色。

印第安納波爾州立大學（Ball State University）經濟學教授希克斯 （Michael Hicks）表示，當消費者猶豫不決或經濟開始停滯不前時，露營車的銷量亦會隨之下滑。

對於個人與家庭來說，露營車都是一大筆支出，小型、彈出式、拖掛式拖車的價格約1.2萬至1.5萬元，而等級更高的露營車或內裝豪華者，價格則達25萬元或更高。

關注露營車行業發展的希克斯表示，人們除非對經濟確實感到樂觀，否則不會購買這類大型的奢侈品。露營車市場對利率 變化十分敏感，往往是經濟衰退的先期指標。

2021年，露營車出貨量突破60萬輛，比前一年暴增近40%，達到歷史新高。但根據露營車業協會（RV Industry Association, RVIA）的數據，次年的出貨量則驟降至49.3 萬輛；至2023年，訂單更大幅回落，僅31.3萬輛。

RVIA發言人潔拉西（Monika Geraci）指出，經銷商不得不在處理庫存的同時面對需求的急劇降溫；她說，除了疫情 期間銷售大幅成長外，通貨膨脹與高利率都會影響消費者購買意願。

RVIA本月稍早發布的最新預測顯示，2024年的出貨量將介於32.99萬輛至35.91萬輛間，中位數為34.4萬輛；預計明年將增長至37.42萬輛至40.86萬輛。

潔拉西說，這種溫和增長是預期利率將開始下降、通膨將進一步降溫，使人們有足夠財力購買露營車。