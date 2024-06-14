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黃石公園野牛攻擊83歲老婦受重傷 警告遊客與動物保持距離

編譯俞仲慈／即時報導
在黃石國家公園的一群野牛在吃草。美聯社
在黃石國家公園的一群野牛在吃草。美聯社

位於愛達荷州的黃石國家公園(Yellowstone National Park)發生野牛攻擊遊客意外，一名年過80歲的老婦身受重傷，有關單位指出野牛闖禍是為「捍衛圈地」才會有攻擊行為。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國家公園管理局(National Park Service)3日證實有一名83歲婦女在黃石公園被野牛頂傷後，身受重傷。

聲明指出，來自南卡羅來納州格林維爾(Greenville)的老婦人是在6月1日入園遊玩，當時一頭野牛距離她只有短短數英呎，隨後野牛用牛角將被害人頂離地面約1呎高。

緊急救援人員獲報後，立即將受傷的老婦人送往湖醫院(Lake Medical Clinic)，隨後派遣直升機將傷者送至「愛達荷東區醫院」(Eastern Idaho Regional Medical Center)搶救，目前已知老婦人傷勢嚴重，但沒有進一步消息。

國家公園管理局表示，意外發生地點位在黃石湖(Yellowstone Lake)暴風點步道(Storm Point Trail)附近，肇事的野牛似乎是在「捍衛自己的圈地」。

因此國家公園管理局警告任何進入黃石公園的旅客：「如果有野生動物靠近，請盡速遠離牠們。」並補充道：「遊客有責任遵守安全規定並在安全距離欣賞野生動物。」 

官員強調，遊客應該與所有大型動物保持至少25碼安全距離，包括野牛、麋鹿、大角羊、鹿、駝鹿和郊狼，若由於遇到野熊或野狼更應該保持100碼以上的安全距離。

國家公園管理局表示，野牛在黃石公園的攻擊行動比其他任何野生動物來得更多，因其行為「難以預料」，強調野牛奔跑速度是人類三倍並重申：「野牛並非攻擊性動物，但只要牠們覺得受威脅，就會主動保衛自己的圈地。」

黃石公園 南卡羅來納州 愛達荷州

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